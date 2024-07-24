Yumaklı: Köpekleri öldürmeyen belediyecilere hapis cezası verilecek

Sokakta yaşayan hayvanların öldürülmesi amaçlayan “Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” tüm itirazlara rağmen Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda üç gün süren görüşmelerin ardından AKP-MHP’li üyelerin oylarıyla kabul edildi.

AA Editör Masası'na konuk olan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yasayı değerlendirdi.

Yumaklı, 'katliam yasası'na uymayan belediyeler için 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası öngörüldüğünü söyledi.

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"Bu yasanın bir katliam yasası olarak söyleniyor olması anlam veremediğimiz bir husus" diyen Yumaklı, sorunu çözmeye odaklandıklarını öne sürdü.

Yumaklı, "Bu yasa geçtikten sonra sokaklarda hayvan görmeyeceğiz. Hayvanların sahiplendirilmesi için yoğun kampanya yapılsın. Bu konuda sorumluluğu olan tüm kurumlar görevini yerine getirecek. Kanunda görevini yerine getirmeyenler için hapis cezası var" dedi.

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"Yakala, kısırlaştır, sal modeli uygulanamadı"

Yumaklı'nın konuşmasından öne çıkan noktalar şöyle:

"Temel bakış açımız, toplumsal hayatı etkileyen hususların elimine edilmesi ve sahiplendirme. Daha sonra popülasyonun kontrolü için kısırlaştırma ve rehabilitasyon. Bu alanda 2004 ve 2021'de düzenlemeler yapılmış. Bu düzenlemelerin temel sebebi o dönemlerde ortaya çıkan sorunları çözmek amacıyla.

"Bu düzenlemeleri yaparken yakala, kısırlaştır, sal modeli kanuni düzenlemenin içerisine konulmuş. Tabii geçen süreç içerisinde bu modelin uygulanabilirliği maalesef istenilen düzeyde olmamış ve popülasyon kontrol altına alınamamış. Artık herkes kabul ediyor ki, bu popülasyonun artması sebebiyle artık sosyal hayatın farklı şekillerde ve olumsuz bir biçimde etkilenmesi söz konusu.

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"Yerel yönetimler net rakam veremiyor"

"Sorun, bu hayvanların sahipsiz olma sorunudur. Sahipsizlik, sorumsuzluğu getirmektedir. Yani dolayısıyla buradaki temel bakış açımız ilk başlangıçta toplumsal hayatı etkileyen hususların elimine edilmesi ve sahiplendirme, daha sonra da popülasyonun kontrol altına alınması için kısırlaştırma, rehabilitasyon ve diğer hususlardı.

"Yaklaşık 4 milyon civarında bir hayvan olduğunu, başıboş köpek olduğunu tahmin ediyoruz. Neden bunu bu şekilde söylüyorum? Çünkü sürekli yer değiştiren, tam sayamadığımız, hiçbir yerel yönetimin bize net rakam veremediği bir ortamda elimizdeki verilerden hareketle bunu tahmin ettik."

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(RT)