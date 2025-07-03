Yüksel ve Enes Güran için tahliye talebi: Mahkeme başkanından muhalefet şerhi

Diyarbakır’da 21 Ağustos 2024’te kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin davada Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, tutuklu yargılanan sanıkların itirazlarını reddederek tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Ancak Mahkeme Başkanı, Yüksel ve Enes Güran’ın tahliye edilmesi gerektiğini savunarak karara muhalefet şerhi düştü.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Narin Güran’ın öldürülmesiyle ilgili olarak Salim, Yüksel ve Enes Güran hakkında “İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet; Nevzat Bahtiyar hakkında ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. Bu kararlar, 26 Mayıs'ta Bölge Adliye Mahkemesi tarafından oy çokluğuyla onandı.

Mahkeme Başkanı, karara muhalefet şerhi yazarak önemli eleştirilerde bulundu. Dosyadaki kamera kayıtları, baz istasyonu raporları ve DNA bulgularının yeterince incelenmediğine dikkat çeken Başkan, özellikle Nevzat Bahtiyar’ın hareketlerinin detaylı bir görüntü analiziyle yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Ayrıca, anne, ağabey ve amcanın birlikte ve kısa sürede cinayeti işlemiş olmalarının hayatın olağan akışına aykırı olduğunu vurguladı. PSA ve kıl örnekleri gibi kritik delillerin bilimsel olarak eksik değerlendirildiğini ifade ederek kararın bu nedenlerle bozulması gerektiğini savundu.

Tutukluluğa itirazlar reddedildi

Sanık avukatlarının tutukluluğun kaldırılması yönündeki başvuruları da reddedildi. 1. Ceza Dairesi, önceki tutukluluk kararlarında hukuka aykırılık bulunmadığını belirterek itirazları oy çokluğuyla geri çevirdi. Dosya, itirazların değerlendirilmesi amacıyla 2. Ceza Dairesi’ne gönderildi.

Adli Bilişim Raporu da şerhte yer aldı

Mahkeme Başkanı ayrıca, Salim Güran’ın avukatı tarafından sunulan Hindistan merkezli adli bilişim firması BFI’nın raporuna da dikkat çekti. Rapora göre, olayın meydana geldiği belirtilen ev ve ahır bölgesinde herhangi bir insan hareketliliğine rastlanmadığı ifade edildi. Bu bulgunun da delillerin yeniden değerlendirilmesi gerektiğine işaret ettiği belirtildi.

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(EMK)