Yüksekova’da köy ve yaylalar ablukaya alındı

Hakkâri’nin Yüksekova ilçesine bağlı iki köyün bulunduğu Sipêrêz Dağı bölgesine bugün askeri operasyon başlatıldı.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, asker ve korucuların katıldığı operasyon sonrası iki köy ve üç yaylaya geçişin sağlandığı köprünün girişi zırhlı araçlarla kapatıldı.

Operasyonun başlatıldığı bölgeye çok sayıda iş makinesi sevk edildi. Ablukaya alınan köyler, giriş-çıkışlara kapatıldı.

Bölgede Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) hareketliliği yaşanıyor.

Öte yandan, hayvanlarını yaylalara çıkarmak isteyen yurttaşlar da asker tarafından engelleniyor. (TY)