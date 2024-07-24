Yüksekova’da bir çoban öldü: Cisim patlaması değil mayın

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Doskî Vadisi kırsalında mayın patlaması sonucu Bedrettin Düzen (32) adlı çoban hayatını kaybetti.

Bölgede hayvanlarını otlatan Düzen, bastığı mayının patlaması sonucunda ağır yaralandı. Hakkari merkezde bir hastaneye kaldırılan Düzen yaşamını yitirdi.

Yapılan ön otopside Düzen’in mayın patlaması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

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"Cisim patlaması değil mayın"

Olaya ilişkin bianet’e konuşan Hakkari Baro Başkanı Ergün Canan, basında yer alan ‘cisim patlaması’ bilgisinin doğru olmadığını belirtti.

Ön otopsi raporuna dikkat çeken Canan, Düzen’in bir cisme dokunmadığının tespit edildiğini söyledi.

Düzen'in beden bütünlüğünün bozulduğunu ifade eden Canan, olayın mayın patlaması olduğunu vurguladı.

Canan, Düzen'in iki bacağının koptuğunu, gövde kısmının parçalandığını ve iç organlarının zarar gördüğünü ekledi.

Bölgenin ‘yasaklı' olmadığına vurgu yapan Canan, iki köy sınırında bir alan olduğunu belirtti.

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"İki hafta önce koyunlar mayına basıp öldü"

Hayvancılık yapan bölge halkının sıklıkla gittiği bir alanda patlamanın yaşandığını belirten Canan, iki hafta önce ise aynı bölgede sekiz koyunun mayın patlaması sonucu öldüğünü söyledi:

“Bölge halkının tek geçim kaynağı hayvancılık ve bu dağlık bölgeler de halkın hayvanlarını otlatmak için sıklıkla gittiği yerler. Bölgede bir yasak yok, fakat anladığımız kadarıyla mayın döşeli. Bu mayınların kimin ne zaman döşediğini bilmiyoruz ama halk için büyük bir tehdit oluşturuyor.

“Devlet, Anayasa göre halkın can ve mal güvenliğini sağlamak zorunda. Türkiye, imza koyduğu uluslararası sözleşmelere uymalı ve mayın temizliğini yapmalı.

“Mayının patladığı alanda birkaç ay önce kadınlar peynir yapımında kullandıkları otları toplamak için gitmişti. Şans diyoruz, o zaman çok daha insan yaşamını kaybedebilirdi. Bu konuda zaman kaybedilmemeli, bir an önce mayınlar temizlenmeli.”

Öte yandan Hakkari Valiliği'nden ise olaya dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

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Türkiye'de 3 bin 520 arazide 1 milyondan fazla mayın bulunuyor. Mayın olduğu bilinen iller arasında Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı, Van, Bitlis, Siirt, Şırnak, Hakkâri, Batman, Mardin, Diyarbakır, Urfa, Dersim, Bingöl, Antep ve Hatay yer alıyor.

(RT)