"Yüksekova'da elektrik kesintileri hayatı durma noktasına getirdi"

DEM Parti Hakkari Milletvekili Öznur Bartın, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sürekli ve düzensiz şekilde yaşanan elektrik kesintilerinin eğitim, sağlık ve yaşam hakkını sekteye uğratmasını Meclis gündemine taşıdı.

Bartın, Yüksekova Altınoluk (Ewler) Mahallesi başta olmak üzere çok sayıda köy ve mahallede yaşanan elektrik kesintilerinin yalnızca bir altyapı sorunu olmadığını, yurttaşların sağlıklı yaşamasını etkileyen ciddi bir kamusal hizmet krizine dönüştüğünü söyledi. Günlük yaşamın durma noktasına geldiğini, içme suyuna erişimin kesintiye uğradığını, öğrencilerin eğitimden, yaşlı ve hastaların temel sağlık güvencelerinden mahrum kaldığını belirten Bartın, elektrik dağıtım hizmetini yürüten VEDAŞ’ın altyapı kapasitesi ve hizmet sorumluluklarının ele alınmasını talep etti.

Kamu yararını esas alan kalıcı bir çözüm üretilmesi gerektiğini savunan Bartın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Hakkâri ilimiz Yüksekova ilçesi Altınoluk (Ewler) Mahallesi’nde son iki yıl içerisinde yaşanan elektrik kesintilerinin sayısı, süresi ve teknik nedenlerine ilişkin Bakanlığınızın elinde bulunan resmi veriler nelerdir?

Anılan mahallede yaklaşık 50 haneye tek bir trafodan enerji sağlandığı ve mevcut trafonun kapasite açısından yetersiz olduğu iddiaları doğru mudur? Doğru ise bu durum, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve ilgili hizmet kalitesi mevzuatıyla nasıl bağdaştırılmaktadır?

Bazı hanelerin trafoya 2 kilometreye yakın mesafede bulunmasının enerji arz güvenliği, voltaj düşümü ve hizmet sürekliliği üzerindeki etkilerine ilişkin Bakanlığınızca yapılmış bir teknik analiz mevcut mudur?

Şalterlerin sık sık atması nedeniyle çocukların ve yurttaşların doğrudan müdahale etmek zorunda kaldığı iddiaları doğru mudur? Bu durumun can güvenliği açısından oluşturduğu riskler hakkında herhangi bir idari inceleme veya yaptırım süreci başlatılmış mıdır?

Dağıtım şirketi VEDAŞ’ın Altınoluk Mahallesi’nde yürüttüğü çalışmalar Bakanlığınız tarafından denetlenmiş midir? Yalnızca kablo değişimi yapılmasının yeterli görülmesinin gerekçesi nedir?

Elektrik kesintileri nedeniyle suya erişimin engellenmesi, öğrencilerin eğitim hakkının fiilen kullanılamaması ve yaşlı, engelli, kronik hastaların sağlık riskleriyle karşı karşıya kalması hususları Bakanlığınızın sosyal etki değerlendirmeleri kapsamında ele alınmış mıdır?

Altınoluk Mahallesi için yeni ve yeterli kapasiteli bir trafo kurulmasına yönelik kısa, orta ve uzun vadeli yatırım planı bulunmakta mıdır? Bulunuyorsa bu planın uygulama takvimi nedir?

Hakkâri ilimiz genelinde elektrik kesintileri ve altyapı yetersizlikleri nedeniyle sorun yaşanan köy, mahalle ve mezra sayısı kaçtır? Bu yerleşim yerlerinin ilçe bazında dağılımı nedir?

Hakkâri genelinde benzer sorunların yaşandığı yerleşim yerleri için VEDAŞ’a yönelik olarak Bakanlığınızca yapılmış denetim, uyarı veya yaptırım sayısı kaçtır?

Elektrik kesintileri nedeniyle mağduriyet yaşayan yurttaşlara yönelik tazminat, indirim veya telafi mekanizmaları Hakkâri ili özelinde işletilmiş midir? İşletilmediyse gerekçesi nedir?

Kırsal, dağlık ve sınır bölgelerinde enerji altyapısının güçlendirilmesine yönelik olarak Bakanlığınızın Hakkâri ilini kapsayan özel bir yatırım programı veya bütçe kalemi bulunmakta mıdır?

Hakkâri genelinde yaşanan bu sorunların tekrar etmemesi adına, dağıtım şirketlerinin hizmet kalitesi, altyapı yatırımı ve denetim süreçlerinin güçlendirilmesine yönelik yeni bir düzenleme veya eylem planı hazırlanmakta mıdır?