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Yayın Tarihi: 26 Eylül 2024 11:25
 ~ Son Güncelleme: 26 Eylül 2024 11:42
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Yükseköğretim Beyin Göçü İstatistikleri: En çok mühendisler gidiyor

Yükseköğretim mezunlarının beyin göçü oranı 2023'te yüzde 2'ye yükseldi. Bir lisans programını tamamlayanların göç etmeyi en çok tercih ettikleri ülke yüzde 21,4 ile ABD oldu. ABD'yi, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Kanada takip etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Yükseköğretim Beyin Göçü İstatistikleri: En çok mühendisler gidiyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Yükseköğretim Beyin Göçü İstatistikleri, 2021-2023" araştırmasının sonuçlarını paylaştı.

Araştırmaya göre; yükseköğretim mezunlarının beyin göçü oranı 2015'te yüzde 1,6 iken, 2023'te yüzde 2'ye yükseldi.

Bu oran kadınlarda yüzde 1,6, erkeklerde ise yüzde 2,4 olarak kayıtlara geçti.

En yüksek beyin göçü oranına sahip eğitim ve öğretim alanı, yüzde 6,8 ile bilişim ve iletişim teknolojileri oldu. Bu alanı, yüzde 4,4 ile mühendislik, imalat ve inşaat, yüzde 2,6 ile doğa bilimleri, matematik ve istatistik takip etti.

Mezunların beyin göçü oranları incelendiğinde ise en yüksek beyin göçü oranına sahip lisans programı yüzde 17,9 ile moleküler biyoloji ve genetik olarak kayıtlara geçti.

Bu bölümü, yüzde 10,2 ile biyomühendislik, yüzde 9,8 ile işletme mühendisliği, yüzde 9,1 ile elektronik mühendisliği, yüzde 8,9 ile matematik mühendisliği ve yüzde 8,4 ile bilgisayar mühendisliği izledi.

Türkiye'den yurt dışına göç yüzde 53 arttı: Gençler gidiyor
Türkiye'den yurt dışına göç yüzde 53 arttı: Gençler gidiyor
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En çok göç edilen ülke ABD

Bir lisans programını tamamlayanların göç etmeyi en çok tercih ettikleri ülke yüzde 21,4 ile ABD oldu. ABD'yi, yüzde 17,5 ile Almanya, yüzde 11,2 ile İngiltere, yüzde 6,9 ile Hollanda ve yüzde 4,9 ile Kanada takip etti.

ABD ve Kanada'ya göç eden mezunlar içinde en büyük paya sahip lisans programı işletme olurken, Almanya, Birleşik Krallık ve Hollanda'yı en fazla bilgisayar mühendisliği bölümünden mezun olanlar tercih etti.

TÜİK'in temmuz ayında yayınladığı uluslararası göç istatistiklerine göre; 2023 yılında Türkiye'den yurt dışına göç eden kişi sayısı bir önceki yıla göre yüzde 53 arttı. En fazla 25-29 yaş grubu göç etti. Göç eden nüfusun yüzde 55,2'sini erkekler, yüzde 44,8'ini kadınlar oluşturdu.

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
yükseköğretim göç
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