Yüksekdağ’dan DEM İstanbul adaylarına destek: Sen bize layıksın biz de sana İstanbul!

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Eş Başkan adayı Meral Danış Beştaş, dijital medya platformu X hesabından, mahpus Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın mektubunu paylaştı.

Meral Danış Beştaş-Murat Çepni: Kavga etmeye değil, rekabet etmeye geldik

"Kandıra'daki kadın tutsaklar adına; Figen Yüksekdağ" imzası taşıyan mektup şöyle:

"İstanbul'un, bütün Türkiye'yi içine alacak kadar geniş, her farklılığı bir arada tutacak kadar zengin bağrında "Her DEM azadi, her DEM wekhevi, HER dem aşiti" diyenlerin sesi yankılanacak. Sevgili yoldaşlarımız, yakın mücadele arkadaşlarımız Meral Danış Bertaş, Murat Çepni şahsında, İstanbul'da DEM ve değişim rüzgarı estiren partililerimize, gönüllülerimize sergiler, selamlar bizden... “

“Emeğin, kadının, gençliğin, güvencesizlerin, bütün zulme ve sömürüye uğrayanların hak ettiği bir hayat ve kent için adaylarımız etrafında en güçlü şekilde birleşme zamanıdır. DEM'e ve temsil ettiği politik değerlere gönül veren tek insanımız bile bu anın, bu yolun dışında kalmamalı. Desteğiyle, sahiplenmesiyle, çabasıyla, oyuyla adaylarının yanında olmalı.”

“O tarihi dizelerde de söylendiği gibi; "Boşuna çekilmedi bunca acılar (....) Sen bize layıksın. biz de sana İstanbul". Bugünse halkların, kadınların, emeğin Üçüncü Yol'unda yürüyenler, "İstanbul'a DEM, DEM'e İstanbul yaraşır" diyerek varacaklar menzile. Birlikte değiştireceğiz, birlikte başaracağız, il ve tüm ilçe belediye eşbaşkanı, meclis üyeliği adaylarımıza başarılar diliyoruz. En içten sevgi ve selamlarımızla."

Meral Danış Beştaş’ın notu

DEM Parti Erzurum Milletvekili ve İstanbul Büyükşehir Belediye Eş Başkan adayı Meral Danış Beştaş ise mektup için "Şükranlarımı ifade etmeme kelimeler yetmez" dedi, şu notu paylaştı:

"Sevgili #FigenYüksekdağ ve Kandıra’daki sevgili kadınlar, bu mektup çok kıymetli! Şükranlarımı ifade etmeme kelimeler yetmez… Sizlerle yürüttüğümüz mücadelemiz, iktidarların, anlayamayacağı kadar büyük ve kadim! Sevgili yol arkadaşlarım, boşuna çekilmedi bunca acılar; ama o acılardan iyiliği güzelliği damıtıyoruz hep birlikte, el ele, omuz omuza! Haklılığımız, haklılığımızla birlikte halkımızdan aldığımız o güç, mücadelemizi sonuca erdirecek; biliyorum. Biliyorum çünkü yanımda sizler varsınız!”

