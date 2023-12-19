“Yüksekdağ erkek egemen yargıyı yargılayacak”

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Kadın Meclisi, eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın Kobanî davasında esasa dair savunmasını yapacağı bugünkü duruşma öncesi basın açıklaması yaptı.

MA’nın haberine göre, açıklamaya, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan’ın yanı sıra milletvekilleri katıldı.

“İnsanlık suçuna karşı çıkan kadınlar yargılanıyor”

Davanın görüldüğü Sincan Cezaevi Kampüsü önünde yapılan açıklamada söz alan DEM Parti Kadın Meclisi Sözcüsü Halide Türkoğlu, davaya dair değerlendirme yaptı:

“Bugün Figen Yüksekdağ erkek egemen bu yargıyı tekrar yargılayacaktır. Kobanî Kumpas Davası, IŞİD tarafından Kobanî’ye yapılan saldırılara, yani insanlık suçuna karşı çıkan başta kadınlar olmak üzere tüm halkların yargılanmaya çalışıldığı bir davadır. O yüzden insanlığa karşı işlenen bir suçtur. Burada yargılanan arkadaşlarımız, insanlık suçlarını teşhir ederek, insanlığa karşı işlenen suçlara mücadele ettikleri için yargılanıyorlar. Yargılanması gerekenler yargılanmıyor.”

“Kobanî’yi savunanlar insanlık değerlerini savunuyor”

Türkoğlu, Kobanî Kumpas Davasını açanların ve dosyayı kabul eden mahkeme heyeti başkanının bir suç lideri çıktığını söyledi:

“Suç örgütü oluşturmuş bir mahkeme başkanının kabul ettiği bir dosya, aslında bu davanın nasıl bir kumpas davası olduğunu gösteriyor. Bunu nasıl ortaya koyuyoruz? Arkadaşlarımız bu erkek yargı sürecini yargılarken, bu durumu her defasında teşhir etmiştir. Bu dosyayı kabul etmek aslında suçtur. Bu dosyayı kabul edenler insanlığa karşı suç işlemiştir. Kobanî’yi savunanlar insanlığa karşı suç işlemiyor. Tam tersine insanlık değerlerini savunuyor.

Figen Yüksekdağ’ın mücadelesi aynı zamanda bir kadın, hak, adalet mücadelesidir. Kürt halkının özgürlük ve eşitlik mücadelesinde demokrasiyi, eşitliği, özgürlüğü savunanların, birlikte hareket ettikleri ortak yaşamın mücadelesidir. Saldırı bunun üzerinden gelişiyor. Biz bu davada Figen Yüksekdağ’ın yanında olarak bu dayanışmayı büyüteceğiz. Hakikatin herkes tarafından işitilmesi için gün be gün bu mücadeleyi yükselteceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın.”

“Bugün Figen Yüksekdağ’ın doğum günü”

Figen Yüksekdağ’ın mücadelesiyle kendilerine ilham olduğunu ve bu ülkenin geleceği için önemli olduğunu kaydeden Türkoğlu, “Bugün cezaevlerinde daha hukuksuz bir şekilde bir tecrit rejimi oluşturulmuştur. Arkadaşlarımız buna dair mücadele yürütüyor. Boyun eğmiyorlar dimdik duruyorlar. Figen Yüksekdağ’ın söylediği gibi ‘Onlar ne kadar bizi yıkmak için uğraşsalar da biz dimdik kalmayı öğreniyoruz.’ Bugün Figen Yüksekdağ’ın aynı zamanda doğum günü. Biz kadınlar başta Figen Yüksekdağ olmak üzere kendimiz için ve bütün kadınlar için en büyük hediye özgürlüktür."

Kobanî davasının 46. duruşma periyodu Sincan Cezaevi Kampüsündeki Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinde görülüyor. TIKLAYIN - Adalet, siyaset ve hukuk: Kobani Davası Davada, Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) önceki dönem Eş Genel Başkanları Figen Yüksekdağ ile Selahattin Demirtaş, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) eski Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel, HDP Onursal Başkanı Ertuğrul Kürkçü ve HDP MYK üyelerinin de aralarında bulunduğu 108 kişi yargılanıyor. 3 bin 530 sayfa ve 324 klasörden oluşan iddianamede 108 siyasetçi için “Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma” ile 37 kez “insan öldürme” başta olmak üzere pek çok suçtan ceza isteniyor.

(AS)