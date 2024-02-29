Yüksek yargıdan Zehra Doğan kararı: Hukuka aykırılık bulunmuştur

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, “örgüt propagandası” yaptığı suçlamasıyla 2017 ila 2019 yılları arasında iki yılı aşkın bir süre cezaevinde kalan Gazeteci-Ressam Zehra Doğan’ın başvurusunu hükme bağladı.

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Doğan’a “örgüt propagandası”ndan verilen cezayı bozan Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin kararında dikkat çekici detaylar yer aldı.

Birgün'den Uğur Şahin'in haberine göre; beraat verilmesi gerekirken delillerin değerlendirilmesinde yanılgıya düşüldüğünü, bu yüzden de hapis cezası verildiğini kaydeden Yargıtay 3. Ceza Dairesi, “Hukuka aykırılık bulunmuştur” dedi.

Ne olmuştu?

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Jin Haber Ajansı’nın (JİNHA) editörü Ressam Zehra Doğan hakkında Nusaybin’de yaptığı haberlerden ve sosyal medya aracılığıyla paylaştığı resimlerinden dolayı “örgüt propagandası” yaptığı suçlamasıyla dava açılmıştı.

Doğan, ilk olarak 23 Temmuz 2016’da Mardin’de gözaltına alındıktan sonra tutuklanmış ve 4,5 ay hapis yatmıştı.

Tahliye olduktan sonra da “örgüt propagandası” suçlamasıyla devam eden yargılamada 2 yıl 11 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

Dünyaca ünlü sokak sanatçısı Banksy, Doğan’ın tutukluluğunu protesto için New York’un Manhattan bölgesinde bir duvar resmi yapmıştı. Doğan’ın başka bir dosya kapsamında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) yaptığı başvuruda hükümet “suçlu” bulunmuştu.

(EMK)