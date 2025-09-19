ENGLISH KURDÎ
Yayın Tarihi: 19 Eylül 2025 00:04
 ~ Son Güncelleme: 19 Eylül 2025 08:45
2 dk Okuma

YSK "MUTLAK BUTLAN" İDDİASINI DA TARTIŞACAK

Yüksek Seçim Kurulu CHP 22. Olağanüstü Kongresi gündemiyle toplanıyor

YSK, Cuma günü saat 15.30'da toplanarak, bir üyenin CHP'nin 21 Eylül'de yapılacağı ilan edilen olağanüstü kongresinin iptali doğrultusundaki başvurusunu oybirliğiyle reddeden Ankara İl Seçim Kurulu'nun kararına itirazını nihai olarak karar bağlayacak.

BİA Haber Merkezi

Yüksek Seçim Kurulu CHP 22. Olağanüstü Kongresi gündemiyle toplanıyor
Özel ve Kılıçdaroğlu, Özel'in Genel Başkan olduğu 38. Kurultay'da, her şey Kılıçdaroğlu'nun bu sonucu kabullenmemesiyle başladı/Fotoğraf:AA

Ankara İl Seçim Kurulu'nun, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 22. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali doğrultusundaki başvurusunu usulden reddetmesi üzerine talebini Çankaya İlçe Seçim Kurulu aşamasından beri sürdüren üye bu kez İl Seçim Kurulu kararına Yüksek Seçim Kurulu (YSK) nezdinde itiraz etti.

YSK başvuruyu kabul ederek Cuma saat 15.30'da toplanıp değerlendirmek üzere gündemine aldı. YSK kararı, CHP'nin 21 Eylül'de yapılması planlanan olağanüstü kurultayının hukuken gerçekleşip gerçekleşemeyeceği tartışmasını sona erdirecek.

Davaları kim ve neden açıyor?

CHP’nin 21 Eylül’de yapılmasına karar verdiği 22’nci Olağanüstü Kurultayı’nın iptali istemiyle, Çankaya İlçe Seçim Kurulu’na 15 Eylül’de başvuran kişi partinin Ankara örgütünün kurultay delegelerinden Şahin Kurt.

Şahin Kurt bu konuda herhanfgi bir YSK veya mahkeme kararı bulunmadığı halde Özgür Özel'in Genel Başkan seçildiği CHP 38. Olağan Kurultayı'nın “mutlak butlanla sakatlanmış olduğu" iddiasında. Bu nedenle Genel Başkan ve yönetiminin de "yok hükmünde [bulunduğu] ve bu sebeple herhangi bir karar alma yetkisinin bulunmadığı" görüşüyle CHP'nin merkezi yürütücü organı olam Merkez Yönetim Kurulu'nca (MYK) ilan edilen olağanüstü kurultayla ilgili işlemlerin durdurlmasını istedi.

Kurt'un bu konudaki başvuruları Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu ve bu kurulun kararına yönelik itirazını değerlendiren Ankara İl Seçim Kurulu tarafından usule ve yasaya aykırılık gerekçesiyle reddedildi.

İl Seçim Kurulu bu konudaki yetkinin doğrudan doğruya ilçe seçim kurulunda olduğunu saptayarak konuyu incelemeye yetkili olmadığına hükmetti.

Başkan Hakim Sevim Özcan Kalkani, üyeler Sevda Arıkboğa Usta ve Cengiz Aydıner  imzasıyla 17 Eylül'de oybirliğiyle alınan kararı tebellüğ eden Şahin, konuyu YSK'ye taşıdı.

Yüksek Seçim Kurulu kabul ettiği başvuruyu, ilan edilen olağanüstü kongre tarihine iki gün kala karara bağlayacak.

(AEK)

Ankara
CHP CHP 38. Olağan Kurultayı CHP 22. Olağanüstü Kurultayı özgür özel
