Yüksek lisans diploması silinmeyen İmamoğlu artık 'lise mezunu' görünecek

İstanbul Üniversitesi, yatay geçişi usulsüz olduğu iddiasıyla diplomasını iptal ettiği CHP'nin cumhurbakanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploma bilgisini üniversitenin veri tabanından sildi. İmamoğlu'nun E-Devlet'ten yapacağı mezuniyet sorgusunda artık lise mezunu olduğu görünecek.

"Yüksek lisans diploması duruyor"

Diplomanın veri tabanından silinmesinin ardından İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Pehlivan, diplomanın silindiğini doğrularken üniversite yönetiminin İmamoğlu'nun yüksek lisans mezuniyetini silmeyi unuttuğunu ortaya koydu. E-Devlet üzerinden bugün yapılan sorgulamada, veri tabanında yüksek lisans belgesinin durduğunu aktardı.

Fotoğraf: Mehmet Pehlivan / X

Ekrem İmamoğlu diploma iptaline karşı dava açtı

İptal kararından hemen sonra silindi

İmamoğlu'nun avukatı Pehlivan, 'diploma iptali' kararına karşı dava açıldıkdan birkaç saat sonra diplomanın alelacele veritabanından silinmesine dikkat çekerek şöyle devam etti:

"Bunun bir tesadüf olup olmadığını kamuoyunun dikkatine sunuyoruz. Ancak sürecin hukuki dayanaktan yoksunluğunu ve ciddiyetsizliğini gözler önüne seren çarpıcı bir ayrıntıyı paylaşmak isteriz: Ekrem İmamoğlu’nun lisans diplomasını silenler, yüksek lisans mezuniyetini silmeyi unutmuşlar! 49 gündür aldıkları kararı tebliğ edemeyenlerin sergilediği bu tablo, hukuktan ve ciddiyetten ne denli uzak olduklarının açık bir kanıtıdır."

Öte yandan her çarşamba bir ilçede eylem kararı alan CHP, bugün 20.30'da İstanbul Üniversitesinin bulunduğu Beyazıt Meydanı'nda eylem düzenleyecek.

Ne olmuştu? İstanbul Üniversitesi, 18 Mart'ta Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi yönünde karar almıştı. Diplomanın iptal edilmesine ilişkin “komisyon raporunda” imzası bulunan isimlerden Doç. Dr. Yasin Çetin’in TÜGVA’nın eğitmenlerinden olduğu ortaya çıkmıştı. İmamoğlu'nun avukatları, bugün (6 Mayıs Salı) diplomanın iptal edilmesi kararının iptali yönünde dava açmıştı.

(AB)