Yüksek güvenlikli cezaevindeki açlık grevi Meclis’e taşındı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Diyarbakır Milletvekili Serhat Eren, açlık grevindeki mahpus Hüseyin Karaoğlan ile ilgili Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonuna başvurdu.

“Açlık grevindeki kardeşim darp edildi”

Başvurusunda, Ankara’daki Sincan 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan Hüseyin Karaoğlan,’ın tek kişilik hücrede tutulması nedeniyle, 11 Eylül’de açlık grevine başladığını belirtti.

“Kardeşim hücrede insan sesinden mahrum”

Dilekçesinde, Karaoğlan’ın yaşadığı hak ihlallerinin araştırılması, taleplerinin dinlenmesi, yaşam hakkı ihlalinin oluşması adına girişimlerde bulunulması amacıyla TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonunun acil olarak ilgili makamlardan bilgi talep etmesini ve vekillerden oluşan bir heyetin yerinde inceleme yapması için cezaevine gitmesini talep etti.

Yüksek güvenlikli cezaevinde ikinci açlık grevi

“70 kilodan 45 kiloya düştü”

Başvuruda şu bilgiler yer aldı:

“Mart ayında hiçbir gerekçe gösterilmeden Edirne Cezaevi’nden sürgün edilen Hüseyin Karaoğlan, Sincan 1 Nolu Cezaevine getirildikten sonra tek kişilik hücreye konmuş, geçtiğimiz haftaya kadar da tecrit altında tutulmuştur.

Açlık grevi nedeniyle 70 kilodan 45 kiloya düşen Hüseyin Karaoğlan, sağlık durumu ciddileşince itirafçı olduğu belirtilen bir kişiyle aynı hücreye konulmuştur.

Kardeşinin tarafıma ilettiği bilgilere göre geçtiğimiz aylarda havalandırma dönüşü cezaevi personeli tarafından saldırıya uğrayan Hüseyin Karaoğlan’ın sağlık durumu her geçen gün kötüye gitmektedir.

Ağzında yaralar çıkan ve konuşma güçlüğü çekmeye başlayan Hüseyin Karaoğlan’ın tek isteği arkadaşlarının olduğu bir koğuşa gönderilmektir. Bu talebinin karşılanması durumunda açlık grevini sonlandıracağını yakınlarına bildirmiştir.

Hüseyin Karaoğlan’ın durumuna ilişkin 9 Ekim 2023 tarihinde TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’na başvurarak vekillerden oluşan bir heyetin Hüseyin Karaoğlan’ı ziyaret etmesini, başsavcılıkla görüşme yapılmasını, Adalet Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunulması, yaşam hakkı ihlaline sebep olunmaması için sorumluluk alınmasını talep etmiştik. Ancak şu ana kadar Hüseyin Karaoğlan’ın durumunda olumlu bir gelişme yaşanmamıştır.”

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(AS)