Yüksek Askeri Şura kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün (5 Ağustos ) yapılan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Toplantıda, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, kadrosuzluk gerekçesiyle emekliye sevk edilirken, yerine Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu atanmıştı.

Orgeneral Bayraktaroğlu’ndan boşalan Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na ise 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel getirilmişti.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu’nun görev süreleri ise bir yıl süreyle uzatılmasına karar verilmişti.

(RT)