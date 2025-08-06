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Yayın Tarihi: 6 Ağustos 2025 09:37
 ~ Son Güncelleme: 6 Ağustos 2025 09:54
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Yüksek Askeri Şura kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Yüksek Askeri Şura kararları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Yüksek Askeri Şura kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün (5 Ağustos ) yapılan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Toplantıda, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, kadrosuzluk gerekçesiyle emekliye sevk edilirken, yerine Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu atanmıştı.

Orgeneral Bayraktaroğlu’ndan boşalan Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na ise 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel getirilmişti.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu’nun görev süreleri ise bir yıl süreyle uzatılmasına karar verilmişti.

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
yaş kararları Yüksek Askeri Şura resmi gazete
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