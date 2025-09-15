Yücel: Demokrasinin ayaklar altına alındığı bir dönemden geçiyoruz

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, partisinin Ankara’daki genel merkezinde gündeme dair kapsamlı bir basın toplantısı düzenledi.

Yücel, konuşmasının başında Türkiye’de “hukukun üstünlüğünün yok sayıldığını, üstünlerin hukukunun egemen kılınmak istendiğini” söyledi. 31 Mart yerel seçim sonuçlarının AKP iktidarı için bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Yücel, “Cumhuriyet Halk Partisi’ndeki değişimin gücünü sandıkta görenler, hiç vakit kaybetmeden harekete geçti” dedi.

İmamoğlu ve belediye başkanları vurgusu

Konuşmasında Ekrem İmamoğlu’na yönelik tutukluluğu gündeme taşıyan Yücel, “15,5 milyon oyun adayı olan İmamoğlu, sandıkta karşısına çıkmaya cesaret edemeyenlerin talimatıyla tutuklandı ve 178 gündür iddianamesiz cezaevinde” dedi.

İstanbul’da CHP’nin kazandığı belediyelere yönelik operasyonları da eleştiren Yücel, şu bilgileri verdi:

· İstanbul’daki 26 CHP belediye başkanından 10’unun tutuklandığını,

· Son olarak Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun gözaltına alındığını,

· Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın ise “kaçma şüphesi” gerekçesiyle ikinci kez tutuklandığını,

hatırlatarak “Türkiye, ‘halk kime oy verirse versin son kararı biz veririz’ diyen bir anlayışla uçuruma sürükleniyor” dedi.

İstanbul İl Başkanlığı ve kayyum kararı

CHP Sözcüsü, İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum atanmasına ilişkin kararı da sert sözlerle eleştirdi. “Yetkisiz bir mahkemeden alınan hukuk dışı karar, 5 bin polisle il binamıza müdahaleye dönüştü” diyen Yücel, bu süreci “Cumhuriyet Halk Partisi’ni itibarsızlaştırma çabası” olarak nitelendirdi.

İstanbul’daki binanın “Genel Başkan İstanbul Çalışma Ofisi” olarak kullanılacağını duyuran Yücel, olağanüstü kurultayın 21 Eylül’de, olağanüstü İstanbul İl Kongresi’nin ise 24 Eylül’de yapılacağını açıkladı.

Ekonomi ve eğitim eleştirileri

Basın toplantısında hükümetin ekonomi politikalarına da değinen Yücel, açıklanan Orta Vadeli Programı “siyasi broşür” olarak tanımladı.

Eğitim politikalarını da eleştiren Yücel, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in “12 yıllık zorunlu eğitim uzun” sözlerini hatırlatarak, “AKP eğitimsiz, gerici nesiller yetiştirmek istiyor” dedi.

Yücel, yurt sorununun da iktidarın çözümsüz politikalarının sonucu olduğunu belirterek, CHP iktidarında hiçbir öğrencinin barınma sorunu yaşamayacağını ifade etti.

“Halkın gündemiyle ilgileniyoruz”

Basın toplantısını, partisinin yol haritasına dair mesajlarla tamamlayan Yücel, şunları söyledi:

“Cumhuriyet Halk Partisi, iktidarın sanal gündemiyle değil halkın gerçek gündemiyle ilgileniyor. Ekonomiyi, yoksulluğu, eğitimi konuşmaya devam edeceğiz. İkinci yüzyılda ülkemize yepyeni bir vizyon çizecek programımızı şekillendirdik. Demokrasi, özgürlük ve laik, bilimsel eğitimden asla vazgeçmeyeceğiz.”

