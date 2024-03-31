ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 31 Mart 2024 19:20
 ~ Son Güncelleme: 31 Mart 2024 19:47
1 dk Okuma

SEÇİM 2024

YSK: Yayın yasağı kaldırıldı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, yerel seçimlere ilişkin yayın yasağının kaldırıldığını açıkladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
YSK: Yayın yasağı kaldırıldı
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Ahmet Yener, YSK önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, seçimde büyük bir özveriyle çalışan il, ilçe seçim kurulu hakim, personel ve sandık görevlilerine teşekkür etti.

Yayın yasağına riayet eden basın kuruluşlarına da teşekkür eden Yener, yasağı delen ve sonuçlara ilişkin veri girişinde bulunan kurumlar hakkında Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti.

Yener, "Şu an itibarıyla yayın yasağı kalkmıştır. Hepinize, ülkemize, demokrasiye hayırlı olsun arkadaşlar" ifadesini kullandı.

(VC)

Seçim 2024 YSK yüksek seçim kurulu yayın yasağı
ilgili haberler
Tuncay Bakırhan: Kürtlere kaybettirmeye çalışanlar ülkeyi kaybetti
31 Mart 2024
/haber/tuncay-bakirhan-kurtlere-kaybettirmeye-calisanlar-ulkeyi-kaybetti-293688
Tanrıkulu'nun 'taşımalı seçmen' itirazı reddedildi
31 Mart 2024
/haber/tanrikulu-nun-tasimali-secmen-itirazi-reddedildi-293678
YSK, gazetecilerin oy sayımı sırasında görüntü almasını yasakladı
31 Mart 2024
/haber/ysk-gazetecilerin-oy-sayimi-sirasinda-goruntu-almasini-yasakladi-293677
SEÇİM 2024
İHD, seçim ihlalleri ara raporunu yayımladı
31 Mart 2024
/haber/ihd-secim-ihlalleri-ara-raporunu-yayimladi-293676
Türkiye genelinde oy verme işlemi sona erdi
31 Mart 2024
/haber/turkiye-genelinde-oy-verme-islemi-sona-erdi-293669
KÜRT İLLERİNDE SEÇİM USULSÜZLÜKLERİ
'Taşımalı' seçmenler, mükerrer oy kullanımı, sandık başında şiddet
31 Mart 2024
/haber/tasimali-secmenler-mukerrer-oy-kullanimi-sandik-basinda-siddet-293662
ilgili haberler
Tuncay Bakırhan: Kürtlere kaybettirmeye çalışanlar ülkeyi kaybetti
31 Mart 2024
/haber/tuncay-bakirhan-kurtlere-kaybettirmeye-calisanlar-ulkeyi-kaybetti-293688
Tanrıkulu'nun 'taşımalı seçmen' itirazı reddedildi
31 Mart 2024
/haber/tanrikulu-nun-tasimali-secmen-itirazi-reddedildi-293678
YSK, gazetecilerin oy sayımı sırasında görüntü almasını yasakladı
31 Mart 2024
/haber/ysk-gazetecilerin-oy-sayimi-sirasinda-goruntu-almasini-yasakladi-293677
SEÇİM 2024
İHD, seçim ihlalleri ara raporunu yayımladı
31 Mart 2024
/haber/ihd-secim-ihlalleri-ara-raporunu-yayimladi-293676
Türkiye genelinde oy verme işlemi sona erdi
31 Mart 2024
/haber/turkiye-genelinde-oy-verme-islemi-sona-erdi-293669
KÜRT İLLERİNDE SEÇİM USULSÜZLÜKLERİ
'Taşımalı' seçmenler, mükerrer oy kullanımı, sandık başında şiddet
31 Mart 2024
/haber/tasimali-secmenler-mukerrer-oy-kullanimi-sandik-basinda-siddet-293662
Sayfa Başına Git