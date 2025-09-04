YSK, kongrelerini durduran İlçe Seçim Kurulları kararlarına karşı CHP'nin başvurusunu görüşecek

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP'nin, İstanbul'da bazı ilçe seçim kurullarının kongrelerini iptal eden mahkeme kararlarına karşı "tam kanunsuzluk" başvurusunu görüşmek üzere yarın 14.30'da toplanacak.

CHP, YSK'ye yaptığı başvuruda, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2 Eylül 2025 tarihli ihtiyati tedbir kararının "hukuken ve fiilen icrası mümkün olmayan bir görev gaspı" olduğunu ileri sürmüştü.

CHP'nin başvurusunda, Sarıyer, Tuzla, Bakırköy, Başakşehir ve Ataşehir ilçe seçim kurullarının söz konusu mahkeme kararına dayanarak kongreleri iptal etmesinin "tam kanunsuzluk" teşkil ettiği belirtilmiş, Anayasa'nın 79. maddesi uyarınca yalnızca seçim kurullarının denetiminde yürütülebileceği ifade edilerek, YSK'nin "tam kanunsuzluk" yetkisini kullanması ve söz konusu ilçe seçim kurullarının kararlarının kaldırılması istenmişti.



Anadolu Ajansı, YSK'nin yarın 14.30'da söz konusu başvuruya ilişkin toplanacağını duyurdu.



YSK'nin alacağı karar ve gerekçesi, CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptaline ilişkin İstanbul 45. Asliye Hukuk mahkemesi kararıyla ilgili tartışmalar konusunda kurulun tutumunu ortaya koyacak olması bakımından siyasi olarak da önemseniyor.

CHP'nin başvurusu: "İhtiyati tedbir kararı bir görev gaspı"

CHP, İstanbul'da bazı ilçe seçim kurullarının kongreleri iptal eden kararlarına karşı perşembe günü Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) "tam kanunsuzluk" başvurusu yaptı.

CHP'den yapılan yazılı açıklamada, partinin YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu imzasıyla yapılan başvuruda, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2 Eylül 2025 tarihli ihtiyati tedbir kararının "hukuken ve fiilen icrası mümkün olmayan bir görev gaspı" olduğu ifadesi yer aldı.

Dilekçede, Sarıyer, Tuzla, Bakırköy, Başakşehir ve Ataşehir ilçe seçim kurullarının söz konusu mahkeme kararına dayanarak kongreleri iptal etmesinin "tam kanunsuzluk" teşkil ettiği ileri sürüldü. Başvuruda, seçimlerin Anayasa'nın 79. maddesi uyarınca yalnızca seçim kurullarının denetiminde yürütülebileceği, başka hiçbir yargı merciinin bu sürece müdahale edemeyeceği belirtilerek, YSK'nin seçim hukukunda "tam kanunsuzluk" yetkisini kullanarak, ilgili ilçe seçim kurullarının kararlarını kaldırması talep edildi.