YSK, "kongre devam edebilir" dedi

CHP'nin 38. İstanbul İl Kongresi'nin durdurulması ile ilgili isteme Yüksek Seçim Kurulu olumsuz yanıt verdi. 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nin ara kararı ile iptal edilen il kongresi nedeniyle CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve il yönetimi yerine tedbiren atama yapılmıştı.

Üyelerin olağanüstü kongre talebi nedeniyle bugün toplanan kongreyi durdurmak için Gürsel Tekin'in avukatları 45'nci Asliye Hukuk Mahkemesinin kararının uygulanmasını istedi. CHP'li yöneticiler ile Tekin'in avukatları arasında bir süre tartışma yaşandı.

Bu sırada Yüksek Seçim Kurulu, CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi ile ilgili Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'nun başvurusu üzerine toplandı. YSK, iptali istenen CHP İl Kongresi'nin devam etmesine karar verdi.