YSK, İYİ Parti'nin Ordu itirazını reddetti

İYİ Parti, Ordu'daki seçimlerde "tam kanunsuzluk" tespit ettikleri gerekçesiyle seçimlerin iptali ve yenilenmesine yönelik olağanüstü itiraz dilekçesini 9 Nisan'da Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etmişti.

Parti, "bazı sandık başkanlarının siyasi parti üyesi olması", "geçersiz oyların tamamının çift mühürlü olması" ve "katlama izi olmayan oy pusulalarının bulunması"nı itirazlarına gerekçe olarak göstermişti.

Bugünkü toplantısında İYİ Parti'nin itirazını görüşen YSK, başvuruyu reddetti.

Ordu’daki belediye başkanlığı seçimini AKP adayı Mehmet Hilmi Güler yüzde 40.07 puanla birinci sırada tamamlamıştı. İYİ Parti adayı Enver Yılmaz yüzde 36.53’le ikinci sırada yer alırken, CHP adayı Zekai Sana yüzde 16,58 oranında oy almıştı.

(AD)