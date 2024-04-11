YSK, itirazları görüştü: 30 ret, 1 kabul

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim itirazlarını bayram tatilinde de görüşmeye devam ediyor.

Kurul, bugün yaptığı toplantıda olağan itiraz sürecine ilişkin yapılan başvuruları ele aldı.

YSK, önündeki 40 itiraz dosyasından 31’ini karara bağladı.

İtirazlardan 30’u reddedildi, bir itiraz ise haklı bulunarak kabul edildi.

Karara bağlanan itirazlar ve sonuçları şöyle:

AKP’nin Gümüşhane seçimlerinin iptali talebi, reddedildi.

Yeniden Refah Partisi’nin Tokat Çamlıbel seçimi iptali talebi, reddedildi.

İYİ Parti'nin Trabzon Şalpazarı’nda yeniden sayım talebi, reddedildi.

Yeniden Refah Partisi’nin Trabzon Şalpazarı’nda yeniden sayım talebi, reddedildi.

CHP’nin Trabzon Çarşıbaşı’nda yeniden sayım talebi, reddedildi.

Yeniden Refah Partisi’nin Urfa Eyyubiye’de seçimin iptali talebi, reddedildi.

AKP’nin Adıyaman Gölbaşı’nda yeniden sayım talebi, reddedildi.

CHP’nin Sakarya Serdivan’da seçim iptali talebi, reddedildi.

CHP’nin Samsun Alaçam’daki yeniden sayım talebi, reddedildi.

Yeniden Refah Partisi’nin Elazığ seçimlerinde yeniden oy sayımı talebi, reddedildi.

MHP’nin Elazığ seçimlerinde yeniden oy sayımı talebi, reddedildi.

Elazığ’ın Keban ilçesinde mazbatanın MHP’li başkandan alınıp ikinci sıradaki AKP adayına verilmesi talebi, reddedildi.

DEM Parti’nin Mardin Ömerli’de seçimin iptali talebi, reddedildi.

AKP’nin Balıkesir Balya’da oyların yeniden sayım talebi, reddedildi.

DEM Parti’nin Diyarbakır Eğil’de seçimin iptali talebi, reddedildi.

MHP’nin Konya Doğanhisar’da oyların yeniden sayım talebi, reddedildi.

İYİ Parti’nin Kayseri Yeşilhisar’da seçim iptali talebi, reddedildi.

AKP’nin Kayseri Akkışla’da seçim iptali talebi, reddedildi.

Yeniden Refah Partisi’nin Kayseri Yahyalı’da oyların yeniden sayılması talebi, reddedildi.

MHP’nin Afyonkarahisar Emirdağ’da seçimin iptali talebi, reddedildi.

CHP’nin Afyonkarahisar Bayat’ta oyların yeniden sayım talebi, reddedildi.

Uşak Banaz’da mazbata iptali ve mazbatanın ikinci sıradaki adaya verilmesi talebi, reddedildi.

AKP’nin İstanbul Bahçelievler’de belediye meclis üyeliği için oyların yeniden sayım talebi, reddedildi.

CHP’nin Osmaniye Düziçi’nde oyların yeniden sayım talebi, reddedildi.

CHP’nin Ankara Bala’da oyların yeniden sayım talebi, reddedildi.

CHP’nin Antep İslahiye’de oyların yeniden sayım talebi, reddedildi.

Yeniden Refah Partisi’nin Antep Nurdağı’nda seçimin iptali talebi, reddedildi.

AKP’nin Malatya Arapgir’de oyların yeniden sayılması talebi, reddedildi.

AKP’nin İzmir Güzelbahçe’de oyların yeniden sayılması talebi, reddedildi.

AKP’nin İzmir Kemalpaşa’da oyların yeniden sayılması talebi, reddedildi.

MHP’nin Çorum Uğurludağ’da hesaplamadaki hatadan dolayı meclis üyeliğine itirazı kabul edildi.

Yarın bir daha toplanacak

YSK üyeleri yarın saat 15.00’te bir kez daha bir araya gelecek.

Bu toplantıda İYİ Parti’nin Ordu Büyükşehir Belediyesi için yaptığı itirazın da ele alınması bekleniyor.

YSK’nin ayrıca CHP’nin Hatay Büyükşehir Belediyesi için yaptığı başvuruya ilişkini itirazının reddinin gerekçesini de açıklaması bekleniyor.

YSK Başkanı Yener'den açıklama: Dört yerde seçim yenilenecek

(RT)