YSK, Hatay, Ordu, Ardahan ve İskenderun itirazlarını reddetti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP'nin Hatay ve İskenderun, İYİ Parti'nin Ordu, AKP’nin ise Ardahan'da seçimlerin iptal edilerek yenilenmesi için yaptığı itiraz başvurularını reddetti.

Bugün saat 14.00'te toplanan kurul, siyasi partilerin yaptığı itirazlara ilişkin nihai kararını verdi.

YSK, CHP'nin Hatay ve İskenderun'da, İYİ Parti'nin Ordu'daki yerel seçimin iptal edilerek yenilenmesi için "tam kanunsuzluk" gerekçesiyle yaptığı itiraz başvurularını kabul etmedi.

Kurul ayrıca AKP’nin Ardahan'da seçimin iptal edilerek yenilenmesi için yaptığı olağanüstü itirazla ilgili de ret kararı verdi.

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Hatay, Ordu, İskenderun AKP'de, Ardahan CHP'de

>>Hatay'da AKP adayı Mehmet Öntürk 346 bin 66 oy ile birinci, CHP’li mevcut Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ise 342 bin 699 oy alarak ikinci olmuştu. Öztürk, 6 Nisan'da İl Seçim Kurulu'na giderek mazbatasını aldı.

>> Ardahan'da CHP adayı mevcut Belediye Başkanı Faruk Demir 5 bin 49 oy, AKP adayı Yunus Baydar ise 4 bin 875 oy almıştı. Demir, 15 Nisan'da mazbatasını alarak göreve başladı.

>>AKP'nin adayı Mehmet Hilmi Güler182 bin 733, İYİ Parti'nin adayı Enver Yılmaz ise 166 bin 595 oy almıştı. Güler, mazbatasını 15 Nisan'da aldı.

>> Hatay İskenderun’da ise; AKP’li Mehmet Dönmez 51 bin 77, CHP adayı Mehmet Duduoğlu da 50 bin oy almıştı. Dönmez, mazbatasını 5 Nisan'da aldı.

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Toplantıdan önce Hatay mesajı

YSK’nin toplantısından önce AKP Meclis Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay’ın AKP’nin olduğunu söyledi.

YSK’nin üzerinde baskı kurulduğunu öne süren Erdoğan, “Hatay'ın, 6 Şubat depremlerinden beri en çok örselenen, sürekli siyasi tartışmalara meze edilen şehir olduğunu” belirtti.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hatay'la aramızı bozmak için çok uğraştılar, pek çok iftira attılar. Hatay üzerinden sosyal fay hatlarımızla oynamaya kalktılar. 31 Mart seçimleriyle Hatay, kendi üzerinden oynanan bu kirli senaryolara karşı tavrını çok net bir şekilde ortaya koymuştur. Cumhur İttifakı'na ve AK Parti'ye duydukları güven dolayısıyla Hatay'ımıza ve Hataylı vatandaşlarıma özellikle teşekkür ediyorum. Ancak ana muhalefet partisinin, Hatay'ın iradesini gasbetme girişimleri son dakikaya kadar devam etmiştir. Yüksek Seçim Kurulunun baskı altına alınması dahil her yol denenmiş, 'ölülere oy kullandırıldığı' gibi akla ziyan pek çok yalan söylenmiştir. CHP'nin milli irade hazımsızlığı ayyuka çıksa da YSK bu hezeyanlara karşı son noktayı koymuştur. Önümüzdeki dönemde şehrimizi ziyaret ederek, Hataylı kardeşlerimize teşekkürlerimizi bizzat ifade edeceğiz."

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(RT)