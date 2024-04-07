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Yayın Tarihi: 7 Nisan 2024 17:41
 ~ Son Güncelleme: 7 Nisan 2024 17:49
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YSK: Halfeti, Siverek ve Ürgüp'te seçimler yenilenmeyecek

YSK, yerel seçimlere yönelik yapılan itirazları görüşmeye devam ediyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
YSK: Halfeti, Siverek ve Ürgüp'te seçimler yenilenmeyecek
Fotoğraf: AA

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Urfa'nın Siverek ve Halfeti ilçelerinde seçimlerin yenilenmesine dair alınan kararları kaldırdığını duyurdu. 

AKP’nin itirazı üzerine Urfa İl Seçim Kurulu Halfeti seçimlerini iptal etmiş ve yeniden seçim kararı almıştı. YSK, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin (DEM Parti) yaptığı itirazı kabul ederek Halfeti'de seçimlerin iptal edilmesi kararını kaldırdı. 

Öte yandan Siverek’te, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde Yeniden Refah Partisi adayı Hasan İzol kazanmıştı. AKP seçim sonucuna itiraz etmiş, Urfa İl Seçim Kurulu ise seçimin yenilenmesine karar vermişti.

Öte yandan CHP'nin Nevşehir Ürgüp'te İl Seçim Kurulu tarafından alınan seçimin yenilenmesi kararına yönelik itirazı YSK tarafından kabul edildi. Ürgüp'te de seçimler yenilenmeyecek.

(AÖ)

Seçim 2024 halfeti siverek seçimlerin yenilenmesi
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