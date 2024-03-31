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Yayın Tarihi: 31 Mart 2024 18:10
 ~ Son Güncelleme: 31 Mart 2024 18:18
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YSK, gazetecilerin oy sayımı sırasında görüntü almasını yasakladı

YSK oy sayımı sırasında gazetecilerin görüntü almasını yasakladı. Gazeteciler polis tarafından sandıkların olduğu alandan çıkarıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
YSK, gazetecilerin oy sayımı sırasında görüntü almasını yasakladı

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, Yüksek Seçim Kurulu (YSK), gazetecilerin oy sayımı sırasında görüntü almasını yasakladı. Bazı seçim bölgelerinde oy sayım sırasında görüntü çeken gazeteciler, polis tarafından sandıkların bulunduğu alanlardan çıkarıldı. 

298 sayılı Seçim Kanunu'na göre gazetecilerin haber amacıyla sandık başı işlemleri sırasında görüntü alması önüne bir engel bulunmuyor. 

(AD)

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