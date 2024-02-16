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Yayın Tarihi: 16 Şubat 2024 08:18
 ~ Son Güncelleme: 16 Şubat 2024 08:20
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YSK'den “seçmen kaydı” açıklaması

31 Mart seçimi için oy kullanılacak sandıklar, YSK'nin internet sitesi, e-Devlet, YSK seçmen sorgulama mobil uygulaması veya YSK çağrı merkezinden sorgulanabilecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
YSK'den “seçmen kaydı” açıklaması

31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimi için Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) takvimine göre, dökümüne ve dağıtımına 29 Şubat'ta başlanacak seçmen bilgi kağıtlarının dağıtımı 24 Mart'ta tamamlanacak.

Seçmenler, sadece kayıtlı oldukları sandıklarda, adrese gönderilen seçmen bilgi kağıdında yazan yer ve sandıkta oy verecek.

Seçmen bilgi kağıtlarının dağıtımı öncesinde de seçmenler, nerede oy kullanacağını öğrenebilecek.

Seçmenler, nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını, YSK'nin internet sitesinden, e-Devlet kapısından, YSK'nin Seçmen Sorgulama Mobil Uygulamasından veya 444 9 975 numaralı YSK Çağrı Merkezi'nden kontrol edebilecek.

YSK'den yapılan uyarıda, seçmen kaydı sorgulama işlemlerinin sadece belirtilen kanallar aracılığıyla yapılabildiği vurgulanarak, bunlar dışında gelen e-posta, çağrı ya da mesajlara itibar edilmemesi istendi. (AS)

Seçim 2024
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