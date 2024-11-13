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Yayın Tarihi: 13 Kasım 2024 08:06
 ~ Son Güncelleme: 13 Kasım 2024 08:09
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YSK'den "elektronik seçim" açıklaması: Söz konusu değil

YSK'den bazı basın ve yayın organları ile sosyal medyada yer alan iddialara ilişkin yapılan açıklamada, dünyanın farklı ülkelerinde gerçekleşen seçimlerin ilgili ülke seçim kurullarının daveti üzerine Kurul tarafından yerinde takip edildiği belirtildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Bu görselde, Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) bina girişine ait bir görüntü yer almaktadır. Girişte, YSK'nın adını belirten bir tabela dikkat çekmektedir. Tabelada "T.C. Yüksek Seçim Kurulu" ifadesi altın sarısı büyük harflerle yazılmıştır. Tabelanın üst kısmında YSK'nın logosu bulunmakta, logoda Türkiye Cumhuriyeti'ne ait kırmızı-beyaz renkte bir amblem yer almaktadır. Binanın modern bir mimariye sahip olduğu görülmektedir; büyük cam paneller ve gri renkli metal detaylar dikkat çekmektedir. Tabelanın etrafında ağaçların ve doğanın yansımasını gösteren cam yüzeyler bulunmaktadır.
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yurt içindeki seçimlere yönelik elektronik ortamda oy verme yöntemleriyle ilgili çalışmalarının söz konusu olmadığını bildirdi.

YSK'den bazı basın ve yayın organları ile sosyal medyada yer alan iddialara ilişkin yapılan açıklamada, dünyanın farklı ülkelerinde gerçekleşen seçimlerin ilgili ülke seçim kurullarının daveti üzerine Kurul tarafından yerinde takip edildiği belirtildi.

Bu kapsamda Rusya, Moldova, Gürcistan, Macaristan, Bosna Hersek, Azerbaycan, Özbekistan, Venezuela, Kazakistan gibi ülkelerde incelemelerde bulunulduğu aktarılan açıklamada, son olarak da ABD’de de yapılan seçimin yerinde takip edildiği anımsatıldı.

Ziyaretlerde detaylı incelemelerde bulunulduğu, incelemeler neticesinde edinilen bilgilerin Kurul toplantılarında değerlendirildiği kaydedilen açıklamada, bu bağlamda elektronik oylama yöntemiyle seçim gerçekleştiren ülkelerin sistemlerinin de değerlendirildiği bildirildi.

Açıklamada, şöyle denildi:

"Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 298 sayılı Kanun'un 94/D maddesine göre, yurt dışı seçmenlerin elektronik ortamda oy kullanabilmesi için gerekli altyapıyı kurma, güvenlik önlemleri sağlama ve mükerrer oy kullanımını önleyici tedbirler alma yetkisine sahiptir. Yurt dışı seçmenler, seçime 30 gün kala Türkiye saatiyle 17.00’ye kadar elektronik oy verebilir. Bu oylar, seçimin yapıldığı gün sayılarak sonuçlar YSK’ya iletilir. Yurt içindeki seçimlerde elektronik oy kullanımıyla ilgili yasal bir düzenleme veya çalışma bulunmamaktadır."

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
seçimler YSK ysk açıkladı
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