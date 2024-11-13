YSK'den "elektronik seçim" açıklaması: Söz konusu değil

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yurt içindeki seçimlere yönelik elektronik ortamda oy verme yöntemleriyle ilgili çalışmalarının söz konusu olmadığını bildirdi.

YSK'den bazı basın ve yayın organları ile sosyal medyada yer alan iddialara ilişkin yapılan açıklamada, dünyanın farklı ülkelerinde gerçekleşen seçimlerin ilgili ülke seçim kurullarının daveti üzerine Kurul tarafından yerinde takip edildiği belirtildi.

Bu kapsamda Rusya, Moldova, Gürcistan, Macaristan, Bosna Hersek, Azerbaycan, Özbekistan, Venezuela, Kazakistan gibi ülkelerde incelemelerde bulunulduğu aktarılan açıklamada, son olarak da ABD’de de yapılan seçimin yerinde takip edildiği anımsatıldı.

Ziyaretlerde detaylı incelemelerde bulunulduğu, incelemeler neticesinde edinilen bilgilerin Kurul toplantılarında değerlendirildiği kaydedilen açıklamada, bu bağlamda elektronik oylama yöntemiyle seçim gerçekleştiren ülkelerin sistemlerinin de değerlendirildiği bildirildi.

Açıklamada, şöyle denildi:

"Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 298 sayılı Kanun'un 94/D maddesine göre, yurt dışı seçmenlerin elektronik ortamda oy kullanabilmesi için gerekli altyapıyı kurma, güvenlik önlemleri sağlama ve mükerrer oy kullanımını önleyici tedbirler alma yetkisine sahiptir. Yurt dışı seçmenler, seçime 30 gün kala Türkiye saatiyle 17.00’ye kadar elektronik oy verebilir. Bu oylar, seçimin yapıldığı gün sayılarak sonuçlar YSK’ya iletilir. Yurt içindeki seçimlerde elektronik oy kullanımıyla ilgili yasal bir düzenleme veya çalışma bulunmamaktadır."

(EMK)