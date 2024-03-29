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Yayın Tarihi: 29 Mart 2024 08:37
 ~ Son Güncelleme: 29 Mart 2024 08:38
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YSK'dan "iftar" kararı

YSK, "iftar saatinde kısa bir mola verilip verilmeyeceğini" sorusuna verdiği yanıtta, kanuni düzenleme uyarınca "oy sayım ve döküm işlemlerinin aralıksız yapılması gerektiğini" bildirdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
YSK'dan "iftar" kararı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçiminde "oy sayım ve döküm işlemlerinin aralıksız yapılması gerektiğine" karar verdi.

AA'nın haberine göre, Bahçe İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca YSK'ya gönderilen yazıda, sandık kurullarınca saat 17.00 itibarıyla sayım ve döküm işlemlerine başlanacağı ancak ramazanda sadece su ile orucun açılması durumunda "sağlıklı oy sayımının yapılamayacağı" ifade edildi ve "sandık kurulu görevlilerinin iftar saatinde kısa bir mola verip veremeyeceği" soruldu.

Konuyu inceleyen YSK, 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un “Zarfların açılması, oyların sayım ve dökümü" başlıklı 100'üncü maddesinin birinci fıkrasında, 'Oyların sayım ve dökümüne derhal başlanır, açık ve aralıksız yapılır” hükmü bulunduğuna dikkat çekti.

YSK'nın Sandık Kurullarının Görev ve Yetkilerine Dair 138 Sayılı Genelgesinde de aynı yönde düzenleme bulunduğuna dikkati çeken kurul, bu sebeple "oy sayım ve döküm işlemlerinin aralıksız yapılması gerektiğine" oy birliğiyle karar verdi.

(AS)

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