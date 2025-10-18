ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 18 Ekim 2025 14:26
 ~ Son Güncelleme: 18 Ekim 2025 14:38
2 dk Okuma

YSK'dan CHP kararı: İstanbul Olağan İl Kongresi yapılacak

Yüksek Seçim Kurulu, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin CHP İstanbul İl Kongresi'nin durdurulması yönündeki talebini reddetti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
YSK'dan CHP kararı: İstanbul Olağan İl Kongresi yapılacak
Fotoğraf: Alp Eren Kaya/CHP

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, yarın yapılacak (19 Ekim 2025) Cumhuriyet Halk Partisi 39. Olağan İstanbul İl Kongresi seçimlerinin durdurulmasını istedi. Olağan kongrenin durdurulması talepli yazı, İstanbul Valiliğine ve Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na gönderildi.

CHP İstanbul İl Kongresi 19 Ekim'de toplanıyor
CHP İstanbul İl Kongresi 19 Ekim'de toplanıyor
3 Ekim 2025

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin yazısında, "CHP İstanbul İl Kongresi için daha önce verilen tedbir kararı, kanun yolu merci olan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesince kaldırılmadan veya değiştirilmeden, 19 Ekim 2025 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi 39. Olağan İstanbul İl Kongresi seçimlerinin yapılması mahkeme kararımıza aykırı olup belirtilen çalışmaların durdurulması, buna ilişkin tedbirlerin alınması gerekmektedir" denildi.

Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı da konuyu Yüksek Seçim Kurulu (YSK) gündemine taşıyarak, CHP’nin yarın yapılacak 39. Olağan İstanbul İl Kongresi seçimlerinin yapılıp yapılamaması konusunda YSK’ya görüş sordu.

YSK, konuyla ilgili saat 14.00'te toplandı ve kongrenin devamı yönünde karar verildi.

Aynı mahkeme iki benzer talep

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, geçen ay da İstanbul Olağanüstü İl Kongresi hakkında İstanbul Valiliği ve Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu'na yazı yazarak "çalışmaların durdurulmasını" istemişti. Konu yine YSK gündemine taşınmış ve YSK 24 Eylül’de CHP İstanbul İl Başkanlığı Olağanüstü Kongresi'nin devamına karar vermişti.

YSK, 3 Ekim’de de CHP İstanbul 39. Olağan İl Kongresi’nin Bahçelievler 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca yapılmasının mümkün olup olmadığı hususunda görüş verilmesinin istenilmesi üzerine; CHP İstanbul 39. Olağan İl Kongre seçimlerine ilişkin iş ve işlemlerin, Bahçelievler 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca yürütülmesi gerektiğine hükmetmişti.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
CHP olağan kongre olağanüstü kongre özgür özel YSK
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git