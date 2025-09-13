YSK, CHP’nin İstanbul’daki kongre itirazlarına ilişkin gerekçesini açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP'nin İstanbul'da 5 ilçedeki kongrelerinin durdurulması kararının kaldırılması, il yönetiminin görevden uzaklaştırılması itirazının ise reddedilmesine ilişkin kararının gerekçesini tamamladı.

Gerekçede, Anayasanın 79. maddesine göre seçimlerin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırma, seçim süresince ve seçimden sonra seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları şikâyet ve itirazları inceleme ve kesin karara bağlama görevinin Yüksek Seçim Kurulu’na ait olduğu hatırlatıldı.

YSK CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi hakkında karar verdi

YSK’nın görev ve yetkilerinin, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile 7062 sayılı YSK’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında düzenlendiği belirtildi.

"Seçim kurullarının yetkisi sınırlı"

Gerekçede, siyasi partilerin seçimli kongrelerinde seçim kurullarına yalnızca “sınırlı gözetim ve denetim” görevi verildiği ifade edildi. İlçe seçim kurullarının yetkisinin, seçimlerin başlamasıyla birlikte tutanağa bağlanması ve itirazların kesin karara bağlanmasıyla sona erdiği kaydedildi.

Gerekçeli kararda şu ifadelere yer verildi:

"Siyasi partilerin kongrelerinde yapılan organ seçimleri konusu dışında kalan gündem maddeleri, kararları ve kongrenin iptali istemli talepler, seçim kurullarının görevi dışındadır. Kongreye katılacak üyelerin listelerinin onaylanması gibi sınırlı konular dışında, ‘seçim günü öncesinde’ gerçekleşen olaylarla ilgili seçim kurullarının yetkilendirilmediği açıktır."

"YSK içtihadı istikrar kazandı"

Gerekçede, YSK’nın bu konuda istikrar kazanmış içtihadı bulunduğu vurgulanarak, seçim hâkimlerinin siyasi parti kongrelerinde yalnızca seçim günü iş ve işlemleriyle ilgili denetim yapabileceği belirtildi.

"Tam kanunsuzluk hali içermeyen durumlarda ilçe seçim kurulu kararlarına yapılan itirazlar reddedilir. Ancak tam kanunsuzluk hallerine ilişkin ihbar, itiraz ve iddialar, seçim sonuçlarının kesinleşmesinden sonra dahi Anayasanın 79. maddesi gereği incelenebilir."

YSK’nın gerekçesinde, siyasi parti kongrelerinin, cumhurbaşkanı, milletvekili ve yerel seçimlerden farklı olarak seçim kurulları açısından sınırlı yetkiye tabi olduğu vurgulandı ve şöyle denildi:

"Bu seçimlerde esas itibarıyla ‘seçim günü’ ve ‘seçim sonrası’ işlemler üzerinde sınırlı denetim yapılır. Seçim kurullarının yetkisi bulunmadığı ‘seçim öncesi’ işlemler için ise Siyasi Partiler Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca adli yargı mercilerinin kararları geçerlidir. Bu kararların uygulanması, Anayasanın 138. maddesi uyarınca yetki gaspı sayılamaz."

2006 tarihli karar hatırlatıldı

YSK ayrıca, 2006 tarihli ve içtihat niteliği taşıyan kararını hatırlatarak, seçim kurullarının siyasi parti kongrelerinde daha kısıtlı bir gözetim yetkisine sahip olduğunun altını çizdi:

"Seçim kurullarına verilen gözetim görevi, Anayasa’nın 67. ve 79. maddelerinde düzenlenen genel seçimlerden farklıdır. Kongrelerde seçim kurulları yalnızca sınırlı gözetim ve denetim yetkisi kullanır."

