HABER
Yayın Tarihi: 5 Eylül 2025 16:56
 ~ Son Güncelleme: 5 Eylül 2025 17:04
1 dk Okuma

YSK, CHP'nin itirazını kabul etti: "Kararlar tam kanunsuzluk nedeniyle kaldırılmıştır"

YSK, kongrelerin kaldığı yerden devamına kararı verdi. Yener, açıklamasında, "Sarıyer, Tuzla, Bakırköy, Başakşehir ve Ataşehir kongrelerinin kaldığı yerden devam etmesine karar verilmiştir" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Yüksek Seçim Kurulu, CHP'nin kongre itirazını kabul etti, İlçe Seçim Kurulları'nın kongreleri durdurma kararlarını kaldırdığını duyurdu. CHP'nin İstanbul'da 39. Olağan Kongre süreci kaldığı yerden devam edecek.

2 buçuk saat süren toplantının ardından açıklama yapan YSK Başkanı Ahmet Yener iptal ilçe kongreleri hakkında verilen kararların kaldırıldığını belirterek kongrelerin yapılacağını duyurdu.

Yener, açıklamasında, "Kararlar tam kanunsuzluk nedeniyle kaldırılmış Sarıyer, Tuzla, Bakırköy, Başakşehir ve Ataşehir kongrelerinin kaldığı yerden devam etmesine karar verilmiştir" ifadelerini kullandı.

İl yönetimi itirazı reddedildi

Öte yandan YSK, CHP'nin İstanbul İl Yönetimi hakkında verilen görevden uzaklaştırma kararına yapılan itirazı reddetti.

YSK, kongrelerini durduran İlçe Seçim Kurulları kararlarına karşı CHP'nin başvurusunu görüşecek
"TAM KANUNSUZLUK" İDDİASI
4 Eylül 2025

Ne olmuştu?

İstanbul 45’inci Asliye Hukuk Mahkemesi, 2 Eylül’de CHP’nin 8 Ekim 2023 tarihli İstanbul kongresini iptal etmiş, il başkanı Özgür Çelik ve yönetimini görevden almıştı. Gürsel Tekin dahil beş kişilik bir heyet CHP İstanbul İl Başkanlığı’na ‘geçici kurul’ olarak atanmıştı.

Mahkeme ayrıca mevcutta yürüyen tüm kongre sürecinin de durdurulmasına hükmetmişti.

İstanbul’da ilçe seçim kurulları peş peşe tedbir kararı kapsamında CHP’nin Ataşehir, Esenyurt, Sarıyer, Bakırköy ve Başakşehir’de kongrelerinin yapılmamasına karar vermişti. CHP yaptığı başvuruda tam kanunsuzluk ilkesinin değerlendirilmesini istemişti.

(AB)

ahmet yener YSK CHP
