YSK, CHP'nin Hatay itirazını reddetti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine ilişkin itirazlarını karara bağladı.

Kurul, CHP’nin oyların yeniden sayılması ve seçimlerin yenilenmesine ilişkin itirazlarını yerinde görmedi.

YSK, AKP'nin Iğdır ve Ardahan'da seçimlerin yenilenmesi yönündeki talebini de kabul etmedi.

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86 sayfalık dilekçe sunulmuştu

31 Mart seçimlerinde AKP’nin adayı Mehmet Öntürk oyların yüzde 44,48’ini alarak birinci, CHP’nin adayı Lütfü Savaş ise yüzde 44,05’ini alarak ikinci oldu.

CHP, aradaki 3 bin 361 oy farka ilişkin itirazda bulundu. İtiraz süreci devam ederken; İl Seçim Kurulu AKP'nin adayı Öntürk'e mazbata verdi.

Dün ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti yöneticileri, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte YSK'ye başvurdu.

Özel ve beraberindeki heyet, YSK Başkanı Ahmet Yener ile görüştü ve 86 sayfalık itiraz dilekçesini teslim etti.

Dilekçede Hatay'da öncelikle oyların yeniden sayılması, bu talep reddedilirse geçersiz oyların sayılması, bu da reddedilirse seçimin yenilenmesi talep edildi.

CHP'nin seçimlerin yenilenmesine yönelik talebini bugün değerlendiren YSK, yapılan itirazı reddetti.

(RT)