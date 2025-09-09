YSK CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi hakkında karar verdi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu'nun sorusu üzerine CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'nin yapılabileceğine karar verdi.

Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu, Yüksek Seçim Kurulu’na 24 Eylül’de yapılacak CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi’nin yapılıp yapılamayacağını, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın adres değişikliği nedeniyle de Kongre’ye ilişkin iş ve işlemlere Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu’nca devam edilip edilmeyeceğini sordu.

Yüksek Seçim Kurulu, CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi’nin yapılabileceğine, Kongre ile ilgili işlemlere, Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu’nca devam edilmesine karar verdi.

Başvuru yapılmıştı

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından, 2 Eylül'de CHP İstanbul İl Yönetimi'nin görevden uzaklaştırılmasının ardından İstanbul İl Kongresi delegelerinin imzalarıyla İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'nin 24 Eylül Çarşamba günü yapılması için Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu'na başvuru yapılmıştı.

Adres değiştirme hamlesi

CHP, Gürsel Tekin'in'in polis koruması eşliğinde CHP İstanbul İl Binası'na girmesinin ardından kritik bir hamle yapmış ve İstanbul İl Başkanlığı binası için kapatma kararı alındığını bildirmişti.

Partinin basın biriminden yapılan yazılı açıklamada, CHP Genel Merkezi tarafından, Sarıyer ilçesindeki İstanbul İl Başkanlığı binası hakkında kapatma kararı alındığı belirtilmişti.

Açıklamada, CHP'nin, Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na yaptığı başvuru kapsamında, Olağanüstü İstanbul İl Kongresi yapılıp, yeni İl Başkanı ve yönetimi seçilene kadar, İl Başkanı Özgür Çelik'in çalışmalarını yürüteceği yeni il başkanlığı adresinin İstanbul Valiliği ve Yargıtay'a bildirildiği ifade edilmişti.

CHP'nin yeni İl Binası olarak CHP Bahçelievler İlçe Başkanlığı adres olarak gösterildi. Sarıyer'deki binanın ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çalışma ofisi olacağı kaydedilmişti.

(AB)