ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 3 Nisan 2024 14:11
 ~ Son Güncelleme: 3 Nisan 2024 14:18
1 dk Okuma

YSK başkanını 14. turda da seçilemedi

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılmaya başlanan başkanlık seçimlerinin 14'üncü turunda da salt çoğunluk sağlanamadı. Adaylardan Ömer Kerkez 111, Muhsin Şentürk ise 112 oy aldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
YSK başkanını 14. turda da seçilemedi
*Fotoğraf: AA

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılan başkanlık seçimlerinin 14. turunda da hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı.

Seçimin ilk 13 turunda hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması üzerine bugün, iki adayın katıldığı 14. tur oylaması yapıldı.

Oylama sonucu 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 111, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 112 oy aldı. Seçime katılım 322 olarak kayıtlara geçerken, 22 boş oy kullanıldı, oylardan 77'si de geçersiz sayıldı.

Salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçime 15. tur oylamayla devam ediliyor.

Seçimlerde üye tam sayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor. 

Seçim 25 Mart'ta başladı

Mehmet Akarca, Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçildi, 4 yıllık görev süresi 24 Mart itibarıyla doldu.

Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay üyeleri 25 Mart Pazartesi sandık başına gitti, 14 tur yapılan seçimlerde başkan seçilemedi.

(RT)

Yargıtay seçim
Sayfa Başına Git