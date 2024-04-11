YSK Başkanı Yener'den açıklama: Dört yerde seçim yenilenecek

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, YSK’de 31 Mart seçimleri itiraz sürecini takip eden basın mensuplarıyla bayramlaştı.

Yener, basın mensuplarının da YSK personeliyle beraber mesai yaptığını belirtti ve itiraz sürecine ilişkin bilgilendirmede bulundu.

İl ve ilçe seçim kurullarının kararlarına yapılan itiraz sürecinin tamamlandığını, olağanüstü itiraz sürecinin de 14 Nisan’da sona ereceğini hatırlatan Yener, “Kurulun gündemine gelen ve kamuoyunun yakından takip ettiği itirazlara ilişkin olarak gün sonunda sizlere bilgilendirmeleri yapıyoruz. Ancak sizlerin az önce sorduğu gibi 81 adet değil daha fazla itiraz var. Biz bu itirazlarda daha çok büyükşehir ve ilçe bazında kuruma intikal eden itirazlara ilişkin sizlere bilgi veriyoruz. Bu itirazlar içerisinde belediye meclis üyeliği, il genel meclis üyeliği gibi sıralamaya ilişkin itirazlar da var. Ancak bunları genelde tüm ülke çapını ilgilendirmediği için sizlere fazla bilgilendirme yapmıyoruz” dedi.

Yener, konuşmasına şöyle devam etti: “Hatırladığım kadarıyla bu süreçte tüm siyasi partilerimizin itirazlarından kabul olan da var, reddedilenler de var. Adalet ve Kalkınma Partisi’nin hatırladığım kadarıyla iki yerde itirazları kabul edildi. Aynı şekilde Cumhuriyet Halk Partisi’nin bir yerdeki itirazı kabul edildi. Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) bir yerde ve Halkaların Demokrasi ve Eşitlik Partisi’nin ise iki yerde kurulumuza intikal eden itirazları kabul edildi.”

İtiraz sürecinin halen devam ettiğine de dikkati çeken Yener, “Bugün saat 14.00’te kurulumuz toplanacak. Bayram süresince de diğer günlerde olduğu gibi öğleden sonra toplantılarımız olacak. Toplantılar sona erdiği zaman toplantıda görüşülen ve sonuçlandırılan dosyalardan kamuoyunun merakla beklediğini tahmin ettiğimiz itirazlara ilişkin sizlere bilgi vereceğiz” diye konuştu.

Yapılan itirazlar sonucunda seçimin yenileneceği yerlerin de olduğunu söyleyen Yener, Kayseri’nin Pınarbaşı, Urfa’nın Hilvan ilçelerinin yanı sıra Edirne’de bir beldede ve Sivas’ta bir seçim bölgesinde seçimlerin yeniden yapılacağını belirtti.

Yener, buradaki seçimlerin, seçim takvimi çerçevesinde 2 Haziran’da gerçekleşeceğini aktardı.

(RT)