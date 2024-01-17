YSK Başkanı seçim güvenliğine dair konuştu: Algılar gerçeği yansıtmıyor

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Anadolu Ajansı’nın "Seçim 2024 Özel" yayınında, 31 Martta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin açıklama yaptı ve soruları yanıtladı.

Yener, seçim dönemlerinde bir kişinin birden fazla kaydının olup olmadığı, mükerrerlik, "ölü seçmenler, vatandaş olmayanlar oy kullandı" şeklindeki algıların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Seçmen kütüklerinin, ad, soyad, anne adı, baba adı, doğum yılı, doğum yeri, nüfusa kayıtlı olduğu il, nüfusa kayıtlı olduğu ilçe, adres nosu gibi 9 veriyle kontrol edildiğini söyleyen Yener, "Seçim günü verilerin girildiği, güvenli ağda hizmet veren, yerli ve milli donanımlı SEÇSİS, bağımsız kurumlarca siber güvenlik testlerinden geçiriliyor" diye konuştu.

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Seçime 35 parti katılacak

Yener, 2 Ocak'ta yerel seçime katılacak siyasi parti sayısını 36 olarak ilan ettiklerini ancak daha sonra Yenilik Partisi’nin seçimlere katılmayacağı açıkladıklarını söyledi.

Yener, "Şu an itibarıyla 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek olan seçimlere katılacak siyasi parti sayısı 35'tir. Ayrıca bizim ilan ettiğimiz listede Büyük Türkiye Partisi olarak ismi geçen siyasi partimiz, süreç içerisinde ismini Ocak Partisi olarak değiştirdiği için bundan sonraki süreçte ve ilanlarımızda Büyük Türkiye Partisinin ismi, Ocak Partisi olarak geçecektir” dedi.

Hataların düzeltilmesi için son tarih bugün

Seçim takvimine değinen Yener, 4-17 Ocak arasında muhtarlıklarda askıda kalan seçmen listelerinde hata bulunması halinde seçmenlerin bu süre içerisinde ilçe seçim kurullarına müracaat ederek varsa yanlışlıkları giderebileceğini daha sonra kayıtlarda herhangi bir düzenleme ya da düzeltme yapılmasının yasal olarak mümkün olmadığını belirtti.

Siyasi partilerin aday listelerinin ve bağımsız aday olmak isteyenlerin başvurularını seçim kurullarına vermelerinin son gününün 20 Şubat olduğunu söyleyen Yener, 27 Ocak’ta siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için kura çekileceğini ifade etti.

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Kesin aday listesi 3 Mart'ta açıklanacak

Geçici aday listelerinin 23 Şubat’ta, kesin aday listelerinin ise 3 Mart’ta ilan edileceğini aktaran Yener, siyasi partilerin sandık kurulları için bildirecekleri isimler için son tarihin ise 24 Şubat olduğunu söyledi.

Yener, seçim propagandasının 21 Mart’ta başlayacağını ve 30 Mart’ta sona ereceğini belirtti.

Sorular üzerine seçim güvenliğine ilişkin de değerlendirme yapan Yener, seçim güvenliğini sadece seçim günü olarak görmediklerini, seçim öncesi iş ve işlemlerle ilgili de seçim güvenliği hazırlıklarının yapıldığını söyledi.

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Seçim güvenliği ve deprem bölgesi

Yener, sandık kurullarında da yer alan siyasi parti temsilcilerinin tutulan tutanakları ıslak imza altına almasının ve bu tutanaklara ilişkin yasal itiraz, şikayet müesseselerinin bulunmasının, seçim güvenliğini sağlayan unsurlardan olduğunu vurguladı.

Yener, deprem bölgesindeki seçim hazırlıklarına ilişkin ise; şunları söyledi: "31 Mart 2024'te gerçekleştirilecek seçimlere ilişkin olarak da en son geçtiğimiz hafta içerisinde iki kurul üyemizin, genel müdür ve genel müdür yardımcımızın Hatay’da bir teması oldu. Hatay’da eksiklik bulunup bulunmadığı, gelinen aşamada hangi durumda olduğumuza yönelik çalışmalar yapıldı. İlerleyen süre içerisinde de tıpkı 2023’te gerçekleşen seçimler gibi personelimizin, kurul üyelerimizin ve benim deprem bölgesine gidip son durumun ne olduğuna bakıp konteyner, teknik donanım konusunda geldiğimiz son noktanın ne olduğunun tekrar bir tespitini yapacağız."

Bölgedeki okulların durumunu takip ettiklerini ifade eden Yener, seçime kısa bir süre kala bölgedeki okulların son durumunu tespit edip, konteyner ihtiyacı olması halinde bunların giderilmesini sağlayacaklarını söyledi.

(RT)