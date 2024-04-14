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Yayın Tarihi: 14 Nisan 2024 17:01
 ~ Son Güncelleme: 14 Nisan 2024 17:06
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YSK, AKP’nin Gümüşhane itirazını reddetti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) AKP'nin Gümüşhane’de seçimlerin iptali ve yeniden yapılması talebini reddetti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
YSK, AKP’nin Gümüşhane itirazını reddetti
Fotoğraf: Sinan Uçar / AA (Vedat Soner Başer mazbatasını alırken)

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), AKP'nin Gümüşhane'de seçimlerin iptali ve yeniden yapılması talebini reddetti.

Kentte oyla AKP’nin itirazıyla yeniden sayılmış ancak sonuç değişmemişti. Gümüşhane’de 31 Mart yerel seçimlerinde 21 bin 324 kayıtlı seçmenden 16 bin 742'si oy kullanmıştı.

16 bin 75'i geçerli sayılan oyların 6 bin 690'ını MHP adayı Vedat Soner Başer, 6 bin 141'ini ise AKP adayı Ercan Çimen almıştı. Başer, 549 oy farkla belediye başkanı seçilmişti.

Başer, 6 Nisan Cumartesi günü mazbatasını alarak göreve başlamış, Gümüşhane Belediye Meclisi ilk toplantısını da bugün yapmıştı.

(HA)

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