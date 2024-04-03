ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 3 Nisan 2024 19:02
 ~ Son Güncelleme: 3 Nisan 2024 19:24
2 dk Okuma

YSK, Abdullah Zeydan'ın başkanlığını iade etti

YSK, Van İl Seçim Kurulu'nun kararını kaldırdı ve mazbatanın Abdullah Zeydan'a verilmesine karar verdi. YSK, kararı oy çokluğuyla aldı.

BİA Haber Merkezi
ENRead in English

BİA Haber Merkezi
ENRead in English
Görseli Büyüt
YSK, Abdullah Zeydan'ın başkanlığını iade etti

Van'da seçimi yüzde 55,48 oyla kazanan ancak İlçe Seçim Kurulu kararıyla seçilme hakkı geri alınan DEM Partili Abdullah Zeydan'ın başkanlığı Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından iade edildi.

DEM Parti YSK Temsilcisi Mehmet Rüştü Tiryaki, YSK'nın, Van İl Seçim Kurulu'nun kararını kaldırarak mazbatanın Zeydan'a verilmesine karar verdiğini açıkladı.

Tiryaki yaptığı açıklamada, "YSK itirazımızı oy çokluğuyla kabul etti. DEM Parti’den Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan mazbatasını alacak" dedi.

Van'da yüzde 55 oyla seçilen Zeydan'ın mazbatası AKP adayına verildi
Van'da yüzde 55 oyla seçilen Zeydan'ın mazbatası AKP adayına verildi
2 Nisan 2024

Ne olmuştu?

Abdullah Zeydan, 26 Temmuz 2015'te Yüksekova'daki bir basın toplantısında yaptığı konuşma nedeniyle hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 4 Kasım 2016’da tutuklandı.

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinde 11 Ocak 2018’de görülen karar duruşmasında Zeydan hakkında, "örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek" suçlamasıyla 5 yıl, "örgüt propagandası yapmak" suçlamasıyla 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin bozma kararının ardından 6 Ocak 2022’de dava yeniden görüldü.

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden yapılan yargılamada mahkeme, Zeydan’ın tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak tahliye kararı verdi.

Zeydan ise seçimden önce tüm hukuki prosedürlerini tamamlayarak Yüksek Seçim Kurulu’na başvurdu ve adaylığı yapılan incelemeler sonucu YSK tarafından kabul edildi.

Ancak Adalet Bakanlığı, 29 Mart 2024 Cuma günü idari bir karar ve yazıyla, mesai bitimine beş dakika kala memnu haklarına itiraz etti.

Van İl Seçim Kurulu da 2 Nisan'da yaptığı incelemenin ardından, oy çokluğuyla Zeydan'ın belediye başkanlığının iptaline, yerine  AKP adayı Abdulahat Arvas'ın başkan olarak belirlenmesine karar verdi. 

Van İl Seçim Kurulu Başkanı Murat Altundere ise Zeydan’ın adaylığının iptal edilmesine muhalefet şerhi koydu.

Zeydan 31 Mart’ta yapılan seçimlerde 245 bin 573 oy alırken, AKP adayı Abdulahat Arvas 120 bin 147 oy aldı. (AY)

abdullah zeydan mazbata
ilgili haberler
Kadıköy’den Van’a destek olmak isteyen kadınlar gözaltına alındı
Bugün 21:46
/haber/kadikoyden-vana-destek-olmak-isteyen-kadinlar-gozaltina-alindi-293908
AKP'nin Van adayı Arvas'tan açıklama: YSK kararını saygıyla karşılıyorum
Bugün 17:57
/haber/akp-nin-van-adayi-arvas-tan-aciklama-ysk-kararini-saygiyla-karsiliyorum-293902
Uçum'dan Van eylemleri paylaşımı: Kaydedildi
Bugün 11:34
/haber/ucum-dan-van-eylemleri-paylasimi-kaydedildi-293867
Gültan Kışanak’tan Vanlılara: Tarih yazdınız
Bugün 10:00
/haber/gultan-kisanaktan-vanlilara-tarih-yazdiniz-293860
Polis, Esenyurt’taki Van eyleminde üç gazeteciyi gözaltına aldı
Bugün 09:53
/haber/polis-esenyurttaki-van-eyleminde-uc-gazeteciyi-gozaltina-aldi-293859
Hatimoğulları’ndan Van halkına: Direne direne kazandınız
Bugün 08:13
/haber/hatimogullarindan-van-halkina-direne-direne-kazandiniz-293854
ilgili haberler
Kadıköy’den Van’a destek olmak isteyen kadınlar gözaltına alındı
Bugün 21:46
/haber/kadikoyden-vana-destek-olmak-isteyen-kadinlar-gozaltina-alindi-293908
AKP'nin Van adayı Arvas'tan açıklama: YSK kararını saygıyla karşılıyorum
Bugün 17:57
/haber/akp-nin-van-adayi-arvas-tan-aciklama-ysk-kararini-saygiyla-karsiliyorum-293902
Uçum'dan Van eylemleri paylaşımı: Kaydedildi
Bugün 11:34
/haber/ucum-dan-van-eylemleri-paylasimi-kaydedildi-293867
Gültan Kışanak’tan Vanlılara: Tarih yazdınız
Bugün 10:00
/haber/gultan-kisanaktan-vanlilara-tarih-yazdiniz-293860
Polis, Esenyurt’taki Van eyleminde üç gazeteciyi gözaltına aldı
Bugün 09:53
/haber/polis-esenyurttaki-van-eyleminde-uc-gazeteciyi-gozaltina-aldi-293859
Hatimoğulları’ndan Van halkına: Direne direne kazandınız
Bugün 08:13
/haber/hatimogullarindan-van-halkina-direne-direne-kazandiniz-293854
Sayfa Başına Git