YSK 31 Mart yerel seçimlerinin kesin sonuçlarını açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 31 Mart Yerel Yönetim Genel Seçimleri'nin kesin sonuçlarını açıkladı.

Yenilenecek seçimler

Başkan, YSK'nin, sonuçlara yönelik itirazları kabul ederek Aksaray'ın Güzelyurt, Kayseri'nin Pınarbaşı, Şanlıurfa'nın Hilvan ilçeleri ile Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Güneykaya, Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran ve Aksaray'a bağlı Sağlık beldelerinde seçimlerin 2 Haziran'da yenilenmesine karar verdiğini de belirtti.

Katılım ve oranlar

YSK başkanı 34 siyasi partinin katıldığı seçimlere 207 bin 848 sandıkta 31 milyon 85 bin 280'i kadın, 30 milyon 356 bin 602'si erkek 61 milyon 441 bin 882 kayıtlı seçmenle gidildiğini söyledi. Seçim sürecinde tüm veriler ve seçmen listelerinin seçim takviminde öngörülen tarihlerde siyasi partilerle paylaşıldığını kaydetti.



Yener, "Kesin seçim sonuçlarının ilanıyla birlikte tutanaklar internet sitemizde, ıslak imzalı olarak tüm vatandaşlarımızın erişimine açılacaktır." dedi.

Büyükşehir belediye başkanlıkları

Yener'in verdiği bilgilere göre, büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinde 47 milyon 867 bin 134 seçmen kayıtlı seçmenin yüzde 78,12'si oy kullandı.

30 büyükşehirde Adalet ve Kalkınma Partisi 12, Yeniden Refah Partisi 1, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi 3, Cumhuriyet Halk Partisi 14 büyükşehir belediye başkanlığı kazandı.

Belediye başkanlıkları

Belediye başkanlığı seçimlerinde oy kullanma hakkına sahip 57 milyon 708 bin 541 kayıtlı seçmenin de yüzde 78,11'i oylarını kullandı.

51 belediye başkanlığının 12'si Adalet ve Kalkınma Partisi, 1'i İYİ Parti 1, 1'i Büyük Birlik Partisi, 1'i Yeniden Refah Partisi , 7'si Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, 21'i Cumhuriyet Halk Partisi, 8'i Milliyetçi Hareket Partisi tarafından kazanıldı.

İlçe belediyeleri

YSK Başkanı Yener, 919 ilçede belediye başkanlığı için yapılan seçimlerde de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 346, İYİ Parti' nin 22, Sol Parti'nin 1, Büyük Birlik Partisi'nin 13, Demokratik Sol Parti'nin 1, Yeniden Refah Partisi'nin 37, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin 57, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 314, Demokrat Parti'nin 2, Milliyetçi Hareket Partisi'nin 114,Türkiye İşçi Partisi'nin 1, Demokrasi ve Atılım Partisi'nin 1, Saadet Partisi'nin 1, bağımsız adayların 9 başkanlığı kazandığını bildirdi.

Belde belediyeleri

Yener, 316 belde belediye başkanlığından 168'ini Adalet ve Kalkınma Partisi'nin, 7'sini İYİ Parti, 1'ini Sol Parti, 6'sını Büyük Birlik Partisi, 1'ini Memleket Partisi, 1'ini Demokratik Sol Parti, 24'ünü Yeniden Refah Partisi, 10'unu Hakların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, 60'ını Cumhuriyet Halk Partisi, 1'ini Hür Dava Partisi, 3'ünü Demokrat Parti, 96'sını Milliyetçi Hareket Partisi, 3'ünü Demokrasi ve Atılım Partisi, 3'ünü Saadet Partisi, 2'sini bağımsız adayların kazandığını açıkladı.

En düşük katılımlar

YSK'nin hesaplamalarına göre, 57 milyon 715 bin 191 kayıtlı seçmenin bulunduğu belediye meclisi üyeliği seçimlerinde katılım oranı yüzde 78,1 olarak gerçekleşti.

Büyükşehirlerde seçime en düşük katılım yüzde 67,34 ile Diyarbakır'da, illerde yüzde 59,63 ile Bingöl'de, ilçelerde yüzde 59,76 ile Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, beldelerde yüzde 36,18 ile Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinin Belekçehan beldesinde gerçekleşti.

En yüksek katılımlar

Büyükşehir belediye başkanlıklarında yüzde 84,97 ile Manisa, il belediye başkanlıklarında yüzde 83,44 ile Artvin, ilçe belediye başkanlıklarında yüzde 95,93 ile Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesi, belde belediye başkanlıklarında yüzde 98,04 ile Aksaray merkez Yeşiltepe beldesi en yüksek katılımın gerçekleştiği merkezler oldu.

En büyük beş kent

En büyük beş kentteki oranlar da Ankara'da yüzde 79,39, Antalya'da yüzde 78,47, Bursa'da yüzde 78,84, İstanbul'da yüzde 79,28 ve İzmir'de yüzde 79,02 olarak gerçekleşti.

(AEK)