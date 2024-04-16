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Yayın Tarihi: 16 Nisan 2024 17:03
 ~ Son Güncelleme: 16 Nisan 2024 17:20
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YSK, 2 il, 11 ilçe ve 7 beldede seçimlere yönelik itirazları reddetti

YSK, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin sonuçlarına ilişkin siyasi partilerin itirazlarını karara bağladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
YSK, 2 il, 11 ilçe ve 7 beldede seçimlere yönelik itirazları reddetti
*Fotoğraf: AA

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 8 siyasi partinin 2 il, 11 ilçe ile 7 beldede seçimlerin ve mazbatanın iptaline yönelik başvurularını reddetti.

AA’nın haberine göre; AKP'nin İstanbul Bahçelievler ilçesi ile Urfa Halfeti ilçesinde seçimlerin yenilenmesine ilişkin başvurusu reddedildi.

Kurul, CHP'nin Osmaniye'nin Toprakkale ilçesi Türkmen beldesi ile TİP'in Tokat'ın Niksar ilçesi Yazıcık beldesinde seçimlerin yenilenmesine yönelik taleplerini de kabul etmedi.

MHP'nin, Kütahya'nın Simav ilçesi Güney beldesinde, Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesi Döğer beldesi ile Sinanpaşa ilçesi Akören beldesi ve Bingöl'ün Yedisu ilçesinde seçimlerin yenilenmesine yönelik başvurusu reddedildi.

Kurul, Yeniden Refah Partisi'nin Urfa'nın Siverek, Samsun'un Bafra, Giresun'un Doğankent, Antep'in Nurdağı, Iğdır'ın Aralık ilçelerinde seçimlerin iptali, Konya'nın Çeltik ilçesi, Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi Deredolu beldesinde ise mazbata iptali başvurularını reddetti.

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YSK, BBP'nin Aksaray'ın Gülağaç ilçesi Gülpınar beldesi ve Erzurum'un İspir ilçelerinde seçimlerin iptaline yönelik başvurusunu ve Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde daha önce "seçimlerin yenilenmesi" yönünde alınan karara İYİ Parti'nin yaptığı itirazı da reddetti.

Kurul, DEM Parti'nin Şırnak ve Kars için yaptığı seçimlerin yenilenmesi talebini de kabul etmedi.

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3 ilçe, 4 beldede seçim yenilenecek

Kurul, şu ana kadar 3 ilçe ve 4 beldede ise seçimin yenilenmesine karar verdi.

YSK, Kayseri'nin Pınarbaşı, Urfa'nın Hilvan, Aksaray'ın Güzelyurt ilçeleri ile Sivas Yıldızeli Güneykaya, Kırklareli Lüleburgaz Büyükkarıştıran, Dersim Mazgirt Akpazarı ve Aksaray Merkez Sağlık beldelerinde seçimlerin iptalini kararlaştırdı.

Bu yerlerde seçimler, 2 Haziran'da yenilenecek.

YSK itirazların tamamını karara bağlamasının ardından kesin seçim sonuçlarını açıklayacak.

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(RT)

YSK Seçim 2024
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