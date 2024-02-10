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Yayın Tarihi: 10 Şubat 2024 14:33
 ~ Son Güncelleme: 10 Şubat 2024 15:21
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YRP'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayları belli oldu

İstanbul'da Mehmet Altınöz, Ankara'da Suat Kılıç, İzmir'de ise Cemal Arıkan, büyükşehir belediye başkanlığı için aday gösterildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
YRP'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayları belli oldu
Fotoğraf: AA-Arşiv

Yeniden Refah Partisi'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemal Arıkan; Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Suat Kılıç; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı ise Mehmet Altınöz oldu. 

"Ahlaklı belediyecilik fazilettir" sloganıyla bugün Ankara Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen aday tanıtım etkinliğinde konuşan YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, "rantçı", "heykelci" ve "örgütçü" belediyecilik anlayışlarına karşı, kendilerinin "ahlaklı belediyeciliği" esas alacaklarını söyledi.

Erbakan LGBTİ+'ları hedef göstererek, "Rant belediyeciliği demek israfa bulaşmış belediyecilik demektir. Heykelci belediyecilik demek iş değil laf üretmek demektir Festivallere, kutlamalara, konserlere milyonlarca lira akıtmak demektir. Belediyenin imkanlarıyla LGBT etkinliklerine destek olmak ve nesillerin ifsadına vesile olmak demektir. İbadethanelerimizin yanı başında düzenlenen içkinin su gibi aktığı konserlere milyonlarca lira aktarmaktır" dedi.

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"Kadınlarımız bizlere cenabı Allah'ın emanetidir ve bu emanete en güzel şekilde sahip çıkacağız" diye Erbakan şöyle devam etti:

"Kadınlarımıza sıcak yuva merkezleri kuracağız. Özellikle büyükşehirlerde çalışan kadınlarımızın en önemli sorunlarından biri işe giderken çocuklarını bırakacak yer bulamamak. Bu nedenle 'refah çocuk kreşlerini' bütün mahallelerimize kuracağız." (AÖ)

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