YRP, İstanbul, Ankara, İzmir'de aday çıkaracak: Teşkilatlarımız ittifak istemiyor

Yeniden Refah Genel Başkanı Fatih Erbakan, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde Cumhur İttifakı ile ittifak yapmayacaklarını açıkladı.

Partisinin genel merkezinde açıklama yapan Erbakan, 14 Mayıs 2023'teki seçimlerde AKP ile yaptıkları ittifakı hatırlattı ve ''Ortaya koyduğumuz mutabakat metni ile ilgili herhangi bir olumlu gelişme olmamıştır hatta tam tersine mutabakat metninde yazanların tersi ortaya konulmuş ve tersine icraatlar yapılmıştır'' dedi.

Tabanının bu seçimlerde ittifak yapmasını istemediğini söyleyen Erbakan şöyle devam etti:

"Bu seçimlerde ittifak yapılması halinde 'İstanbul'un CHP'den alınabilir mi' diye düşündük. Toptan retçi bir anlayışın içine girmedik. Müzakere sürecinde karşımızda 5 sebep çıktı. Birinci sebep bu seçimin 14 Mayıs'tan farklı olduğunu gördük. Seçmenimiz ittifak yapmamızı istemiyor. 14 Mayıs'ta milletimiz YRP'nin ittifakın içinde yer almasını istiyordu. Bizim önceliğimiz aziz milletimizin beklentisidir. 14 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı'nda yer almıştık. "Teşkilatlarımız ittifakın içinde yer almamızı istemiyor" İkinci sebep, teşkilatlarımız bu ittifakın içinde yer almamızı istemiyor. Bu seçimde teşkilatların yüzde 95'i ittifak istemiyor. Parti olarak bu seçimlere biz 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçiminde olduğu gibi bir beka seçimi olarak bakmıyoruz. Beka meselesi olarak görmediğimiz bir seçimde kendi adaylarımızla seçime girmeyi ve gücümüzü göstermeyi istiyoruz. AK Parti heyetinin partimize bizlere adil ve dengeli bir teklifle gelmediğini görmüş bulunmaktayız. Bu sebepler nedeniyle 31 Mart seçimlerinde herhangi ittifak yapmamak; Ankara, İstanbul ve İzmir’de kendi adaylarımızı gösterme yönünde karar almış bulunuyoruz. Adaylarımızı 10 Şubat'ta Ankara Atatürk Spor Salonu’nda yapacağımız aday tanıtım programımızda inşallah ilan edeceğiz."

30 maddelik mutabakat metni imzalanmıştı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, 14 Mayıs 2023'te yapılan genel seçimler öncesinde mart ayında yaptığı açıklamada, AKP ile imzalanan 30 maddelik mutabak metnine ilişkin şunları söylemişti:

"Bu maddeler, merhum Erbakan Hoca’mızın AK Parti’yi eleştirirken kullandığı maddelerdi. Yani bunlar olmadığı için, bunlar uygulanmadığı, yapılmadığı için eleştiriyordu ve bunları uygulamalarını istiyordu. Bu maddelerin hayata geçirilmelerini istiyordu. Tepkisi ve eleştirileri bu sebepleydi ve şimdi bu maddeler üzerine mutabakata varılıp bunların uygulanması için imza atıldıktan sonra, Erbakan Hoca’mız olsa o da destek olurdu. Çünkü Erbakan Hoca’mızın derdi, şahsi bir dert değil.

Bizim AK Parti ile yaptığımız mutabakattaki, ekonomi alanında, dış politika alanında, milli eğitim alanında, sosyal politikalar alanında Milli Görüş’ün umdeleri, bunları uygulayın diye serzenişte bulunuyordu, eleştiriyordu ve bunların uygulaması için mutabakata vardık. İnşallah bizim de desteğimiz ile seçimin kazanılması halinde bunların uygulanması, milletin derdine derman olma manası taşıyacak.

Mutabakat metninde; atamalarda ehliyetin, liyakatin ve aile bütünlüğünün korunmasına riayet edilmesi, hassasiyet gösterilmesi. Yani yönetimde adaletin bir parçası bu. Bunu da yine mutabakat metnimize koyduk ve biz de Meclis’te inşallah Yeniden Refah Partisi olarak bu maddelerin uygulanmasının takipçisi olacağız. Bunların uygulanması halinde tabii ki desteğimizi sürdüreceğiz. Uygulanmazsa da uygulanması gerektiğini ifade edeceğiz, yapıcı muhalefetimizi devam ettireceğiz."

(RT)