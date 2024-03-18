YRP Genel Başkan Yardımcısı Kılıç: İktidarla kavgalı olalım gibi bir yaklaşım içinde değiliz

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Suat Kılıç, iki hafta sonra yapılacak yerel seçimlere ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın partisine yönelik isim vermeden yaptığı eleştirilere ilişkin konuştu.

T24’ten Cansu Çamlıbel’in sorularını yanıtlayan Kılıç, Erdoğan’ın eleştirileri hakkında “Biz bunları üzerimize alınmadık” dedi.

“Öznesi doğrudan belirtilmemiş herhangi bir cümleyi ya da sert eleştiriyi üzerimize almıyoruz” diyen Kılıç, şunları söyledi: “Biz yolumuza bakacağız. Sonuçta adaylarımız kamuoyundan teveccüh görürlerse kazanırlar, görmezlerse kazanamazlar. Şanlıurfa’da, Elazığ’da ya da başka illerde ya da ilçelerde Yeniden Refah Partili adaylar toplumdan teveccüh görürse bu diğer partilerin doğru aday tespiti yapamadıklarının da göstergesi olarak görülecektir. Herhangi bir il ya da ilçedeki adayımız teveccüh görüyor diye, kazanma potasına girdi diye, potansiyel oluşturdu diye bundan rahatsızlık duyacak halimiz yok. Ama temelde iktidarla kavgalı olalım, didişelim, itişelim, kakışalım, siyasetin dilini sertleştirelim gibi bir yaklaşım içinde de değiliz.”

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"Yüzde 50+1 kuralı değişmeli"

Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi’nde uygulanan 'yüzde 50+1' kuralına ilişkin de konuşan Kılıç, sistemin yüzde 40+1 şeklinde değiştirilmesi gerektiğini söyledi ve ekledi:

“Biz esasında geleneksel olarak başkanlık sisteminden yana bir siyasi çizgiyi temsil ediyoruz. Yönetimdeki işlevselliğin artması, karar alma mekanizmalarının hızlı çalışması, daha hızlı icraatın yapılabilmesi açısından başkanlık sisteminden yanayız.

Bunu defalarca ifade ettik. Ama gelinen noktada seçim öncesi ittifakları zorunlu kılan ‘50+1’ modelinin sürdürülmesi zor bir model olduğunu görüyoruz. İktidar tarafında da konuşulduğu gibi bu model ‘40+1’ şeklinde de uygulanabilir. Bu takdirde her siyasi partinin kendi başına ‘40+1’e ulaşma olasılığı daha kuvvetli olur.

Böylece de partiler diğer partilerin içinde erimemiş olur. Zorunlu ittifaklar ortadan kalkmış olur. Tabii başkanlık modelini ilkesel olarak benimsiyor olmakla birlikte kuvvetler ayrılığının da takviye edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Denge ve denetim mekanizmalarının bugün olduğundan daha etkili çalışması gerektiğini düşünüyoruz. Yargının bağımsızlığını hiçbir şekilde yitirmemesi lazım.”

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"Anayasa değişikliğine ihtiyaç var"

İktidarın gündemindeki Anayasa değişikliğine dair de açıklamalarda bulunan Kılıç, Türkiye’nin Anayasa değişikliğine ihtiyaç duyduğunu ancak ortada herhangi bir teklif olmadığını belirtti: "Bir anayasa değişikliği teklifi var mı ortada? Varsa bilelim. Görmediğin anayasa değişikliği teklifine ‘evet’ ya da ‘hayır’ nasıl diyebilirsiniz? CHP’den gelecek bir anayasa değişikliği teklifine de ‘evet’ denilebilir. AK Parti’den gelecek bir anayasa değişikliği teklifine de ‘evet’ denilebilir. Önemli olan içinde ne olduğu.”

“Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay arasındaki çatışma, bir yetki çatışmasına dönüşmek üzere” diyen Kılıç, “Bu çatışmanın gitmesi, yoruma mahal bırakılmaması için bir anayasa değişikliği yapılması gerekiyor. Bu anayasa değişikliğinin ivedi yapılması lazım” dedi.

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"Anayasa değişikliği yapacak çoğunlukları yok"

Kılıç, Erdoğan’ın dördüncü kez seçilmesinin önünü açacak bir düzenlemeye dair sorulan soruya ise “Böyle bir teklife hiçbir muhalefet partisi ‘evet’ demeyecektir” yanıtını verdi.

Kılıç, konuşmasına şöyle devam etti: “Meclis'te belli bir çoğunlukları var ama anayasa değiştirecek çoğunlukları yok. Sistematik bir sorun varsa bununla ilgili bir anayasa değişikliği teklifine dahil oluruz. Yoksa Cumhurbaşkanı’na bir dönem daha seçilme hakkı getirecek bir anayasa değişikliği teklifi AK Parti’nin gündeminde yok ki bizim gündemimizde olsun. AK Parti böyle bir değişiklik teklifi getireceğini söyledi de ben mi duymadım acaba? Hiç gündemde olmayan bir şey. Bekir Bozdağ’ınki sadece bir yorum; meclis erken seçim kararı alırsa Cumhurbaşkanı da yeniden seçilme hakkına sahip olur. Bu bir yorum.”

(RT)