YPJ’den ‘entegrasyon’ açıklaması

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) bünyesindeki Kadın Savunma Birlikleri (YPJ), Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab’la yaptıkları görüşmeye ilişkin bugün yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamaya göre YPJ Genel Komutanlığı üyeleri, 26 Ağustos’ta Şam’da bakanlık heyetiyle bir araya geldi. Görüşme, SDG’nin feshedildiğine ilişkin açıklamadan bir gün sonra gerçekleşti.

YPJ heyetinde, Genel Komutanlık üyeleri Newroz Ehmed, Sozdar Haci ve Xalsa Ayed ile Basın Sözcüsü Ruken Cemal yer aldı.

Taraflar, Suriye’de güvenlik ve istikrarın yanı sıra gelecekteki işbirliği ve koordinasyon olanaklarını görüştü.

Toplantının ana gündeminin YPJ’nin geleceği olduğunu belirten Genel Komutanlık, tarafların örgütün “özel ve organize bir güç” niteliğini koruyarak İçişleri Bakanlığı bünyesine entegrasyonu seçeneğini ele aldığını aktardı.

Komutanlık, görüşmenin “olumlu ve yapıcı bir atmosferde” geçtiğini ve “29 Ocak anlaşması çerçevesinde entegrasyon sürecini tamamlamak ve sonuçlandırmak amacıyla” görüşmelerin süreceğini açıkladı.

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YPJ ve entegrasyon tartışması

Kadın Savunma Birlikleri (Yekîneyên Parastina Jin/YPJ), 2013’te Rojava’da kadınlardan oluşan bir askeri yapı olarak kuruldu. YPJ, 2015’te farklı askeri yapıların oluşturduğu SDG’nin bileşenlerinden biri oldu. Kobanê başta olmak üzere IŞİD’e karşı yürütülen çatışmalardaki rolü, YPJ’ye uluslararası görünürlük kazandırdı.

SDG ile Şam yönetimi arasındaki entegrasyon görüşmelerinde YPJ’nin statüsü, başlıca müzakere konularından biri oldu.

Taraflar, 29 Ocak’ta askeri ve idari yapıların Suriye devlet kurumlarına entegrasyonunu öngören yeni bir anlaşmaya vardı. Taraflar anlaşmayı 30 Ocak’ta kamuoyuna açıkladı. Ancak anlaşma metninde YPJ’nin statüsünü ayrıca düzenleyen bir madde yer almadı.

YPJ yetkilileri, anlaşmanın ardından örgütün geleceğine ilişkin açıklamalarında, silah bırakmayı reddettiklerini ve YPJ’nin kendi örgütlü yapısını korumasını istediklerini söyledi.

Taraflar sonraki aylarda YPJ’nin hangi kurum bünyesinde ve nasıl bir yapıyla yer alacağını görüşmeye devam etti. YPJ heyeti, nisan ayındaki görüşmede Suriye Savunma Bakanlığı ile orduya entegrasyonun örgütsel ve hukuki boyutlarını ele aldı.

Son haftalardaki görüşmelerde ise YPJ’nin İçişleri Bakanlığı bünyesinde yer alması seçeneği gündeme geldi.