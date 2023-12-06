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HABER
Yayın Tarihi: 6 Aralık 2023 23:39
 ~ Son Güncelleme: 6 Aralık 2023 23:49
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"BEĞENMİYORSANIZ ÖZEL YURDA GİDİN"

Yozgat'ta KYK Yurdu'nda asansör düştü

Asansörde yaralanan iki öğrenci hastaneye kaldırılırken Gençlik Spor İl Müdürü Rasim Parlak, herhangi bir düşme olayının olmadığını söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/12/06/yozgat-ta-kyk-asansoru-dustu-ogrenciler-tehdit-edildi.jpg

Yozgat'ın Sürmeli ilçesinde bulunan KYK yurdunda dün gece asansör düştü. Asansörde yaralanan iki öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Artı Gerçek'in haberine göre,Yaşanan olayın ardından öğrenciler tepki gösterirken yurt müdürünün ”Beğenmiyorsanız özel yurda gidin” dediği öğrenldi. 

Sosyal medya hesapları üzerinden paylaşım yapan öğrenciler, "KYK il müdürü öğrencileri teskin edeceğine parmak saklayarak "Vermiyeceksin gazeteye" diyerek öğrencileri tehdit etti" denildi. 

Gençlik Spor İl Müdürü Rasim Parlak konuyla ilgili olarak Çamlık Gazetesi’ne yaptığı açıklamada, herhangi bir düşme olayının yaşanmadığını söyledi. Parlak, "Düşme söz konusu değil. Asansör bakımlarımız yeni yapıldı ve elimizde belgesi de mevcut" dedi. 

(EMK)

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/haber/kocaelinde-bir-ogrenci-hpvsi-var-denilerek-yurttan-uzaklastirildi-287763
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/haber/barinamiyoruz-hareketinden-dogana-sosyal-medya-sorusturmasi-287094
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/haber/kyk-yurdundaki-ogrenci-olumunden-sonra-yurt-muduru-aciga-alindi-286973
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9 Ekim 2023
/haber/barinamiyoruz-hareketi-gencligin-butcesi-nereye-gidiyor-286065
Barınamıyoruz Hareketi: Gözaltındaki 90 öğrenci serbest
13 Aralık 2021
/haber/barinamiyoruz-hareketi-gozaltindaki-90-ogrenci-serbest-254694
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5 Ekim 2021
/haber/erdogan-barinamiyoruz-eylemini-hedef-aldi-251333
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28 Eylül 2021
/haber/istanbul-ve-izmir-de-barinamiyoruz-eylemcilerine-polis-siddeti-250953
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/haber/barinamiyoruz-nobetleri-ulkeyi-yonetenler-rant-pesinde-250783
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21 Eylül 2021
/haber/ankara-da-barinamiyoruz-eylemine-mudahale-9-gozalti-250608
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