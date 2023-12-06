Yozgat'ta KYK Yurdu'nda asansör düştü

Yozgat'ın Sürmeli ilçesinde bulunan KYK yurdunda dün gece asansör düştü. Asansörde yaralanan iki öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Artı Gerçek'in haberine göre,Yaşanan olayın ardından öğrenciler tepki gösterirken yurt müdürünün ”Beğenmiyorsanız özel yurda gidin” dediği öğrenldi.

Sosyal medya hesapları üzerinden paylaşım yapan öğrenciler, "KYK il müdürü öğrencileri teskin edeceğine parmak saklayarak "Vermiyeceksin gazeteye" diyerek öğrencileri tehdit etti" denildi.

Gençlik Spor İl Müdürü Rasim Parlak konuyla ilgili olarak Çamlık Gazetesi’ne yaptığı açıklamada, herhangi bir düşme olayının yaşanmadığını söyledi. Parlak, "Düşme söz konusu değil. Asansör bakımlarımız yeni yapıldı ve elimizde belgesi de mevcut" dedi.

Yozgat Sürmeli KYK'da dün gece asansör düştü!



İçinde olan iki arkadaşımızın durumu hakkında hala bilgi verilmiyor. Yurt yönetimi bir ihmal varsa ortaya çıkar diyor. Arkadaşlarımızın hayatı riske girdikten sonra mı ihmallerinizi konuşacağız? @YozgatKYGM pic.twitter.com/5NpkZEmztH — Barınamıyoruz Hareketi (@barinamayanlar) December 5, 2023

KYK Yozgat sürmeli kız öğrenci yurdunda asansör kabini düştü . Yaralanan iki öğrenci hastaneye kaldırıldı.

KYK il müdürü öğrencileri teskin edeceğine parmak saklayarak "Vermiyeceksin gazeteye" diyerek öğrencileri tehdit etti.#yozgat#kyk#kızöğrenciyurdu

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(EMK)