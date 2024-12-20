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Yayın Tarihi: 20 Aralık 2024 22:35
 ~ Son Güncelleme: 20 Aralık 2024 23:29
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SAVCI HABER DİLİNİ BEĞENMEDİ

Youtube yayıncısı Özlem Gürses, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kararıyla gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek "resen başlattığı" soruşturmayla Suriye'deki gelişmeleri yorumlayan Gürses'i gözaltına aldırdı. Gürses'in "[...] 'TSK-SMO yapısı Kürtlerin olduğu bölgelerde küçük küçük kazanımlar elde etmiş' şeklinde sözler sarfetmesi" suç sayıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Youtube yayıncısı Özlem Gürses, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kararıyla gözaltında
Özlem Gürses gözaltına alınmasına gerekçe gösterilen programının sunumunda/Youtube

Gazeteci Özlem Gürses kendi YouTube kanalı "TV OZ"de Suriye'deki gelişmelerle ilgili olarak geçtiği haberde, TSK destekli "Suriye Milli Ordusu"nun faaliyetlerini haberleştirirken kullandığı terminolojiyi beğenmeyen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kararıyla göz altına alındı.

Savcılık Gürses'e yukarıdaki bağlantıda yer alan yayınını sunumu sırasında "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlarından soruşturma" açıldığını duyurdu. Gürses'in suçlanmasına gerekçe gösterilen yorumları youtube videosunun 30. ve 50. dakikaları arasında yer alıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklaması

"Samiye Özlem Gürses isimli şahıs hakkında kendisine ait ‘TV OZ’ isimli YouTube kanalındaki bugün (20/12/2024) tarihli yayında Cumhuriyetimizin milli ordusu Türk Silahlı Kuvvetlerimiz hakkında 'Gördüğünüz üzere IŞİD yapısı, yani TSK-SMO yapısı Kürtlerin olduğu bölgelerde küçük küçük kazanımlar elde etmiş.' şeklinde sözler sarfederek Türk Silahlı Kuvvetlerimize terör örgütü benzetmesi yaptığı, işkence ve katliamlarda bulunan terör örgütleriyle birlikte hareket eden ve işgalci olarak nitelendirdiği bir kurum olarak gösterdiği tespitiyle Devletin kurum ve organlarını aşağılama ve Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlarından soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığımız re’sen başlatılmış olup şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır."

Mansur Yavaş: "Basın mensupları korkusuzca görev yapabilmeli"

Gürses'in gözaltına alınmasına ilk tepki verenlerden biri Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş oldu. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Yavaş: "Gazeteci Özlem Gürses’in ifadeye çağrılması yerine doğrudan gözaltına alınması, hukuk devleti ve demokratik değerler açısından doğru bir yaklaşım değildir. Bu tür uygulamalar, sadece bireysel bir hak ihlali değil, aynı zamanda basının özgürce görev yapabilmesi konusundaki endişeleri de artırmaktadır." dedi

Başarır: "Özlem Gürses'in yanındayız"

CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır da "Gazeteci Özlem Gürses’in sözlerinin anlamından saptırılarak hedef haline getirilmesi ve ifadeye çağrılmak yerine gözaltına alınması, AKP’nin baskıcı düzeninin vahim bir sonucudur." dedi.

(AEK)

Haber Yeri
İstanbul
özlem gürses halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma Dezenformasyon yasası gözaltı kararı
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