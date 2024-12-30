Yoon Suk Yeol hakkında tutuklama talebi

Güney Kore’nin Üst Düzey Memurlar için Yolsuzluk Soruşturma Ofisi’nden bir soruşturma ekibi, Seul Batı Bölgesi Mahkemesi’ne, meclis tarafından azledilen Yoon Suk Yeol hakkında “görevi kötüye kullanma” ve “ayaklanma” suçlarından tutuklama istemi verdi.

Güney Kore merkezli haber ajansı Yonhap’a göre, soruşturma ekibi, Yoon Suk Yeol’un 3 Aralık’taki sıkıyönetim ilanını “ayaklanma” olarak niteledi. Ayrıca parlamentonun kapatılması sırasında Yeol’un milletvekillerini engellemek için meclise “sıkıyönetim birlikleri” gönderdiğini de iddia etti.

Savcılığın 10 sayfalık raporunda Yoon Suk Yeol’un başarısız sıkıyönetim girişiminden sonra meclise girebilmek için “gerekirse silah kullanma” doğrultusunda orduyu görevlendirdiği bildirildi.

Güney Kore’de “ayaklanma” suçu müebbet hapis ya da idamla cezalandırılabiliyor. Devlet başkanlarının cezai dokunulmazlığı var. Ancak bu dokunulmazlık, ayaklanma ve vatana ihanet suçlamalarını kapsamıyor.

Yoon Suk Yeol ise suçlamaları reddetti ve sıkıyönetim ilanının “muhalefet partisi yasama yetkisini kötüye kullandığı için yapılan bir hükümet tasarrufu” olduğunu söyledi.

Yoon Suk Yeol’un avukatları, mahkemeye verdiği görüşte, soruşturma ofisinin ayaklanma suçlamalarını incelemeye hukuki olarak yetkisinin olmadığını ve görev başında olan bir başkanın “görevini kötüye kullanmak” suçundan yagılanamayacağını söyledi.

Ne olmuştu? Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık’ta sıkıyönetim ilan ederek Ulusal Meclis’i kapatmıştı. Bunun üzerine ana muhalefet partisi Demokrat Parti (DP), bütün milletvekillerini Ulusal Meclis’e çağırmıştı ve meclisi açtırmıştı. Meclis, sabaha karşı saatlerde yaptığı oylamada Yeol'un sıkıyönetim kararını kaldırmıştı ve bu karar Bakanlar Kurulu'nca onaylanmıştı. Bunun üzerine sıkıyönetim 4 Aralık saat 04:30’da sona ermişti. Hemen ardından iktidar partisi Halkın Gücü Partisi'ne muhalif partiler, sıkıyönetim ilanının anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle, Ulusal Meclis'e Yoon Suk Yeol’in devlet başkanlığından azledilmesi için bir önerge sunmuştu. 14 Aralık’ta Ulusal Meclis, Yoon Suk Yeol’un azli için verilen önergeyi 85’e karşı 204 oyla onaylamıştı. Bunun üzerine Güney Kore Anayasa Mahkemesi tarafından Yeol’ün azil davası süreci başlatılmıştı.

(EC)