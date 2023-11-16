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Yayın Tarihi: 16 Kasım 2023 11:58
 ~ Son Güncelleme: 16 Kasım 2023 12:10
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Yöneylem'in araştırması: CHP'de değişim seçmeni ikna etmedi

Yöneylem araştırma şirketi tarafından araştırmanın sonucuna göre, seçmen CHP'de değişime sıcak bakıyor. Ancak seçmen değişime rağmen CHP'yi umut olarak görmüyor.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
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Yöneylem Araştırma Şirketi 6-8 Kasım tarihleri arasında yapılan CHP kongresinin ardından seçmenlere yönelik araştırma yaptı. Araştırmaya göre seçmenlerin yüzde 35,9 u değişkliği olumlu karşılarken yüzde 10,3 'ü ise olumsuz karşıladı.

CHP Kurultayının ardından 2400 kişiyle 27 ilde CATI yöntemiyle yapılan araştırmanın +/-2 puanlık yanılma payı olduğu hesaplandı. Araştırmada katılımcılara “Son Kurultay’da CHP’de bir genel başkan değişimi yaşandı. Kurultay’ın ardından CHP'ye yönelik tutumunuz hangi yönde değişti?” şeklinde bir soru sorulduğunda seçmenlerin %35,9’u tutumlarının olumlu yönde, %10,3’ü olumsuz yönde değiştiğini ifade etti.

Seçmenlere “Cumhuriyet Halk Partisi’nin Özgür Özel liderliğinde başarılı olacağını düşünüyor musunuz?” diye sorulduğunda seçmenlerin %40’ı CHP’nin Özgür Özel ile başarılı olacağını düşündüğünü, %48'i ise başarılı olamayacağı kanaatinde olduğunu ifade etmiştir.

Parti tercihleri açısından incelendiğinde CHP seçmenlerinin %82’si CHP’nin Özgür Özel liderliğinde başarılı olacağı kanısındadır. İYİ Partili seçmenlerin %64’ü; HEDEP’lilerin %54'ü ve TİP’lilerin %49'u CHP’nin Özgür Özel ile başarılı olacağını düşünmektedir.

(Mİ)

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