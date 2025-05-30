Yöneylem araştırmasına göre CHP yine birinci parti

Yöneylem Araştırma, "Türkiye Siyaset Araştırması" için bu ay 19-22 Mayıs tarihleri arasında 2004 kişiye "Bu pazar milletvekili seçimi olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz" diye sordu.

Araştırma şirketi, yüzde 95 güven aralığında ve +/-2,2 hata payı ile ve CATI yöntemi ile yaptığı araştırmayı kendisinin finanse ettiğini açıkladı.

Yöneylem'in Mayıs ayına yönelik yaptığı çalışmada ilk sırada CHP yer aldı. Araştırmaya göre CHP, yüzde 30,8 ile ilk sırada yer alırken AKP yüzde 26,1 de kaldı. Kararsızların yüzde 10,3 ölçüldüğü araştırmada DEM 7,6 MHP ise yzde 6,7 olarak ölçüldü.

Yöneylem'in araştırmasında kararsızlar dağıtıldığında ise CHP yüzde 36,5 AKP ise yüzde 31 lik oy oranına sahip oldu. Kararsızlar ile birlikte DEM Parti yüzde 9 ile üçüncü sıraya yerleşirken MHP yüzde 8 de kaldı.

Nisan ayında yapılan araştırmada AKP yüzde 27,2 olarak ölçülmüştü, bir aylık süreçte yüzde 1,1 lik bir erime görülüyor.