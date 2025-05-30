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Yayın Tarihi: 30 Mayıs 2025 11:47
 ~ Son Güncelleme: 30 Mayıs 2025 12:42
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Yöneylem araştırmasına göre CHP yine birinci parti

Araştırma şirketleri tarafından aylık olarak yapılan seçim anketleri siyasi gelişmeler karşısında seçmenin tavrını ele alıyor. Belediyelere yönelik operasyonlar

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Yöneylem araştırmasına göre CHP yine birinci parti

Yöneylem Araştırma, "Türkiye Siyaset Araştırması" için bu ay 19-22 Mayıs tarihleri arasında 2004 kişiye "Bu pazar milletvekili seçimi olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz" diye sordu.

Araştırma şirketi, yüzde 95 güven aralığında ve +/-2,2 hata payı ile ve CATI yöntemi ile yaptığı araştırmayı kendisinin finanse ettiğini açıkladı.

Görseli Büyüt

Yöneylem'in Mayıs ayına yönelik yaptığı çalışmada ilk sırada CHP yer aldı. Araştırmaya göre CHP, yüzde 30,8 ile ilk sırada yer alırken AKP yüzde 26,1 de kaldı.

Kararsızların yüzde 10,3 ölçüldüğü araştırmada DEM 7,6 MHP ise yzde 6,7 olarak ölçüldü.

Görseli Büyüt

Yöneylem'in araştırmasında kararsızlar dağıtıldığında ise CHP yüzde 36,5 AKP ise yüzde 31 lik oy oranına sahip oldu. Kararsızlar ile birlikte DEM Parti yüzde 9 ile üçüncü sıraya yerleşirken MHP yüzde 8 de kaldı.

Görseli Büyüt

Nisan ayında yapılan araştırmada AKP yüzde 27,2 olarak ölçülmüştü, bir aylık süreçte yüzde 1,1 lik bir erime görülüyor.

Görseli Büyüt

CHP'nin ise nisan ayına göre oy oranını arttırdığı görüldü.

(Mİ)

Haber Yeri
İstanbul
seçim Yöneylem AKP CHP
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