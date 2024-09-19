Yöneylem araştırdı: "Kararsız" ve "oy kullanmayacakların" oranı artıyor

Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi, 13-16 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirdiği Türkiye Siyaset Araştırması'nın sonuçlarını açıkladı.

2 bin 100 kişiyle yapılan araştırmada, yüzde 95 güven aralığı, +/-2 hata payı verildi.

Görüşmecilere, “Bu Pazar milletvekilli seçimleri olsa kime oy verirsiniz?” diye soruldu.

Katılımcıların, yüzde 24,3’ü AKP, yüzde 27,9’u CHP, yüzde 7,7’si DEM Parti, yüzde 7,6’sı MHP, yüzde 3,2 İYİ Parti, yüzde 3,1’i Zafer Partisi, yüzde 3’ü Yeniden Refah Partisi, yüzde 1’i ise TİP’e oy vereceğini söyledi.

“Diğer” diyenlerin oranı 3, 3, “kararsız” olduğunu ifade edenler yüzde 12,2, “oy kullanmayacağını” söylerin oranı da yüzde 7,3 olarak ölçüldü.

Kararsızlar ve oy kullanmayacağını söyleyenler dağıtıldıktan sonra AKP ve CHP’de yüzde 6’lık bir artış yaşandı. CHP’nin oy oranı 34,7’ye, AKP’nin yüzde 30,2’ye yükseldi. DEM Parti 7,7’den 9,6’ya, MHP 7,6’dan 9,4’e çıktı.

İYİ Parti’nin oy oranın ise yüzde 4, Yeniden Refah yüzde 3,7, Zafer Partisi yüzde 3,9, TİP yüzde 1,2 oldu.

Yöneylem araştırdı: Bugün bir genel seçim olsa CHP birinci parti çıkıyor

Mayıs- haziran araştırmaları

26-30 Haziran tarihlerinde yapılan araştırmada ise CHP sandıktan birinci parti olarak çıktı.

Araştırmada, “kararsızlar” ve “oy kullanmayacaklar” dağıtılmadan AKP yüzde 26,1, CHP 29, MHP 7,7, DEM Parti 7,6, İYİ Parti 3,7, Yeniden Refah Partisi 3,2’i, Zafer Partisi 3,4, Türkiye İşçi Partisi yüzde 1 oy alıyor.

“Kararsız” olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 10, “oy kullanmayacağını” ifade edenlerin oranı ise; 5,7 oluyor. "Kararsız" seçmen ve “oy kullanmayanlar” oransal olarak dağıtıldığında CHP’nin oy oranı yüzde 34,5,’e yükseliyor.

AKP’nin oy oranı yüzde 2 puan artıyor ve yüzde 29 oluyor. DEM Parti ve MHP 9,1, İYİ Parti 4,4, Yeniden Refah ise 3,8 oy alıyor.

31 Mayıs - 3 Haziran tarihlerinde yapılan araştırmada da kararsızlar ve oy kullanmayacaklar oransal olarak dağıtıldığında CHP’nin oy oranı 33,9; AKP’nin 31,4 oluyor.

DEM Parti yüzde 9,7, MHP yüzde 8,3, İYİ Parti yüzde 4,7 Yeniden Refah Partisi yüzde 4,4, Zafer Partisi yüzde 3,7, TİP yüzde 1,2, diğer 2,7 olarak hesaplanıyor.

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(RT)