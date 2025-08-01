Yönetmenlerden MUBI’ye açık mektup: Gazze’deki soykırıma ortak olmayın

Aralarında Aki Kaurismäki, Radu Jude, Miguel Gomes ve Joshua Oppenheimer’ın da bulunduğu 35’ten fazla yönetmen, dijital yayın platformu MUBI’ye yatırımcısı Sequoia Capital ile olan ilişkisini sonlandırma çağrısı yaptı.

Mayıs ayı sonunda MUBI’nin Sequoia’dan 100 milyon dolarlık yatırım aldığı açıklandı. Kısa süre sonra, Silikon Vadisi merkezli yatırım şirketinin İsrail ordusuyla yakın ilişkileri olduğu ortaya çıktı

Yönetmenler, mektupta şöyle dedi:

“MUBI’nin şirket olarak büyümesi, artık doğrudan Gazze’deki soykırımla ilişkilidir. Bu durum, MUBI ile çalışan hepimizi bağlamaktadır. Filistinli sanatçıların ve sinemacıların katledilmesine yatırım yapan bir şirketle ortaklık kuran bir platformun, küresel sinemasever topluluğunu samimi şekilde destekleyebileceğine inanmıyoruz.”

Mektuba imza atan isimler, MUBI’den Filistin için Sinema Emekçileri (Film Workers for Palestine) adlı kolektifin üç temel çağrısına uymasını talep etti:

Sequoia Capital’i “soykırımdan kâr sağladığı” gerekçesiyle kamuoyuna açık şekilde kınamak.

Sequoia ortağı Andrew Reed’in MUBI yönetim kurulundan çıkarılması.

Gelecekteki tüm yatırımlar için etik bir politika oluşturmak ve Filistin Akademik ve Kültürel Boykot Kampanyası’nın (PACBI) belirlediği programlama ve işbirliği ilkelerine saygı göstermek.

Sequoia ile MUBI işbirliğinin kamuoyuna yansımasının ardından dünya genelinde pek çok festival ve kurum, MUBI ile işbirliğini sonlandırdığını ya da planlanan etkinlikleri iptal ettiğini duyurdu.

Filistin destekçilerinden MUBI’ye 'boykot' çağrısı

Glasgow’daki Çağdaş Sanatlar Merkezi (CCA), Mexico City’deki Cineteca Nacional ve Bogotá’daki Cinemateca, bu yıl birçok şehirde düzenlenmesi planlanan MUBI Fest’ten çekildiklerini açıkladı. Geçtiğimiz hafta Şili’deki Valdivia Film Festivali de, Sequoia’nın Gazze ile olan bağlarını gerekçe göstererek MUBI’nin dağıtımını yaptığı hiçbir filmi göstermeyeceğini bildirdi.

Variety’de yer alan habere göre, Girls In Film kolektifi ise, MUBI ile yedi yıllık işbirliğini sonlandırarak şu açıklamayı yaptı:

“MUBI, sektörde bağımsız yaratıcılar ve izleyiciler için bir dayanak noktası olma iddiasını fiilen yitirdi. Ticari büyümeyle ezilenlerin yaşamları arasında bir tercih yaptı ve büyümeyi seçti.”

MUBI, ilk tepkiler üzerine yaptığı açıklamada, yatırımcılarının bireysel görüşlerinin şirketi yansıtmadığını savunmuş; ancak söz konusu mektupla ilgili yorum yapmamıştı.

MUBI’ye gönderilen açık mektup Sevgili MUBI yöneticileri, MUBI ile profesyonel ilişkisi olan sinemacılar olarak, Sequoia Capital’den alınan 100 milyon dolarlık yatırımla ilgili derin kaygılarımızı paylaşıyoruz. Sequoia, 2023 sonundan bu yana, Gazze’deki soykırımdan kâr elde etmeyi amaçlayan İsrail askeri teknoloji şirketlerine yatırımlarını artırdı. 2024’te, Palantir İsrail’in eski yöneticisi ve İsrail ordusunun istihbarat birimlerinden gelen isimler tarafından kurulan Kela’ya, ayrıca askeri drone üreticisi Neros’a ve Mach Industries’e büyük yatırımlar yaptı. MUBI’nin bu yatırımı kabul etmesi, şirketin büyümesini Gazze’deki soykırıma doğrudan bağlamakta ve bizi de bu suçlara ortak etmektedir. Sinemanın dönüştürücü gücüne inanıyoruz. Ancak bu gücün bir anlamı olması için işlerimizin temsil ettiği değerlerle tutarlı olması gerekir. Gazze’de gazeteciler, sanatçılar, sinema emekçileri öldürülüyor; kültürel miras yok ediliyor. MUBI’nin Sequoia ile kurduğu ortaklık; sanatı, toplulukları ve izleyicileri önemseyen tüm etik değerlerle çelişmektedir. Bu nedenle, Film Workers for Palestine’ın çağrısını destekliyor ve sizden bu çağrılara kulak vermenizi, MUBI’nin başarısında payı olan sanatçılar ve izleyicilere karşı sorumluluk almanızı bekliyoruz. Saygılarımızla. İmzacılar Aki Kaurismäki, Radu Jude, Jessica Beshir, Joshua Oppenheimer, Robert Greene, Kazik Radwanski, Carson Lund, Michael Basta, Nate Fisher, Blake Williams, Iva Radivojevic, Nina Menkes, Ben Rivers, Bingham Bryant, Kit Zauhar, Ian Edlund, Sarah Friedland, Kathleen Chalfant, Miguel Gomes, Constance Tsang, Truong Minh Quy, Deragh Campbell, Laura Huertas, John Smith, Andrea Luka Zimmerman, Cherien Dabis, Tyler Taormina, Erik Lund, Maureen Fazendeiro, Levan Akin, Courtney Stephens, Eric Baudelaire, Camilo Restrepo, Teddy Williams, Nahuel Perez Biscayart, Jussi Vatanen, Neo Sora, Sofia Bohdanowicz.