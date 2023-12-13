Yönetmen Yılmaz Atadeniz hayatını kaybetti

Yönetmen, senarist, yapımcı, kurgucu Yılmaz Atadeniz hayatını kaybetti.

Sanatçının cenazesi yarın (14.12.2023) Bebek Camisi’nden öğle namazının ardından kaldırılacak ve Aşiyan Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

91 yaşındaki sanatçı, Yılmaz Güney'in kitlelerce tanınmasını sağlayan "Çirkin Kral", fantastik yapımlar "Kilink", "Zorro", "Rugo", "Kızılmaske" gibi uyarlamaları beyazperdeye taşımıştı.

1 Şubat 1932'de İstanbul'da dünyaya gelen sanatçı, Türkiye Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı (SE-SAM) yapmıştı.

Sanatçı, Kabataş Erkek Lisesi'nden mezun oldu. Robert Kolej Mühendislik bölümünü, kurgucu ve film yönetmeni olan abisi Orhan Atadeniz‘in ani ölümünden sonra bırakarak Erman Film Stüdyosunda çalışmaya başladı.

1963’te “Yüz Karası" ve "7 Kocalı Hürmüz”le yönetmenliğe başladı. Sonrasında Türkiye'de henüz gerekli donanım ve teknoloji yokken Hollywood bilimkurgu ve Western yapımlarını, kendi yöntemlerince Yeşilçam'a uyarladı. Atadeniz 98 adet 35 mm film, 120'ye yakın televizyon dizisi ve belgesele imza attı.

1967 yılında kendi firması Atadeniz Filmi kurdu. Sine-Sen derneğini kurdu ve iki devre başkanlığını yaptı. 1989’da II. Ankara Film Festivali ve 1992'de Altın Koza Film festivali Jüri Başkanlığında bulundu.

Pek çok ödüle değer görüldü. Ayrıca, Bela Bartok, Patara, İstanbul Arkeoloji Müzesi, Sami Hazinses, Salih Tozan, İzzet Günay, Muhsin Ertuğrul ve Tokat Ballıca Mağarası belgesellerini çekti.

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