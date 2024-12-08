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Yayın Tarihi: 8 Aralık 2024 11:50
 ~ Son Güncelleme: 8 Aralık 2024 16:29
2 dk Okuma

"SİNEMANIN IŞIĞI"

Yönetmen Şerif Gören aramızdan ayrıldı

Gören, Cannes Film Festivali'nde ödül kazanan Yol filmi başta olmak üzere Yılanların Öcü, Derman, Umut ve Katırcılar gibi yapımlarla tanınıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğrafta, yaşlı bir erkek konuşmacı mikrofonun önünde oturuyor. Gözlük takmış ve mavi kareli bir gömlek giymiş. Önünde bir mikrofon, su şişesi ve bir cam bardak bulunuyor. Arka planda parlak renklerde bir duvar resmi ya da perde yer alıyor, üzerinde mimari figürler olduğu görülüyor. Konuşmacının eli havada, jestlerle bir konuyu açıklamaya çalıştığı anlaşılıyor. Resim, muhtemelen bir etkinlik veya panel sırasında çekilmiş. Kişinin yüz ifadesi ciddi ve odaklanmış.
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Yönetmen Şerif Gören, hayatını kaybetti. 80 yaşındaydı. Yönetmen Gören, yarın (9 Aralık) saat 11.00'de Beyoğlu Atlas Sineması'nda yapılacak anma töreni ile sonsuzluğa uğurlanacak.

Gören, 22 Kasım’da evde düşmesinin ardından kaldırıldığı hastanede entübe edilmişti.

Gören, Cannes Film Festivali'nde ödül kazanan Yol filmi başta olmak üzere Yılanların Öcü, Derman, Umut ve Katırcılar gibi yapımlarla tanınıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Türk sinemasına unutulmaz eserler kazandıran, usta yönetmen Şerif Gören’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Sanat dünyamızda bıraktığı eşsiz iz ve emekleri daima hatırlanacaktır. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sinema camiamıza başsağlığı diliyoruz."

"Müthiş filmler bıraktı bize"

Ayrıca, Gören için sosyal medyada başsağlığı mesaşları yayınlandı. Bazıları şöyle:

Tufan Şimşekcan: Şerif Gören’i kaybetmişiz. Örnek aldığım yönetmenlerdendi. Yıllar önce Altın Koza Onur Ödülü belgeselini çekerken tanışmıştım. Film çekmek istediğimi söylemiştim. ‘Derdin varsa çekersin elbet’ demişti. Ne müthiş filmler bıraktı bize…

Deniz Yıldırım: Şerif Gören vefat etmiş. Kattıkları, sinemamıza kazandırdıkları için minnetle.

Gözde Cengiz: Şerif Gören... Türk sineması bir değerini daha yitirdi. Allah rahmet eylesin.

Şenay Aydemir: Şerif Abi (Gören) memleket sinemasının kriz anlarında yol gösteren, yön veren isimlerden biriydi. Eylül ayında Adana Altın Koza Film Festivali zamanı bol bol sinema konuştuk yine. Huzur içinde uyusun.

Müjde Işıl: Politik ve toplumsal sorunları sinemada göstermekten sakınmayan, cesur bir ustayı kaybettik. Çoğunluk Yol filmi der ama ben en çok Kurbağalar ve Katırcılar'a hayranımdır filmografisinde. Sinemanın ışığı yoldaşın olsun, Ruhun şad olsun

Şerif Gören kimdir?
Şerif Gören kimdir?
Bugün 12:04

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Şerif Gören kültür yol Yılmaz Güney Cannes Film Festival
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